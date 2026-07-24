El Gobierno bonaerense salió a cruzar el proyecto libertario que busca arancelar la atención hospitalaria a extranjeros sin residencia permanente.

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, difundió un estudio propio que mide el impacto real de la medida y lo calificó de prácticamente nulo: los extranjeros no residentes representaron apenas el 0,2% de las consultas digitales y el 0,81% de las internaciones durante 2023, según datos de la fundación Soberanía Sanitaria.

La respuesta de Kreplak

El funcionario reaccionó en sus redes sociales al proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, que propone cobrarle la atención en los hospitales provinciales a quienes no acrediten residencia permanente en el país.

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En un posteo titulado "Racismo, mentiras y desconocimiento", Kreplak apuntó directamente contra los impulsores de la iniciativa: "Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a ‘extranjeros’".

El ministro fue más allá y definió la propuesta como "una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto".

Qué dice el estudio

El material que compartió Kreplak fue elaborado en 2023, ante una iniciativa previa con el mismo objetivo, y concluye que no existen extranjeros no residentes que utilicen el sistema de salud bonaerense por cuestiones no urgentes.

Ese dato es clave porque el propio proyecto de Romo prevé una excepción: no se aplicaría a los casos de urgencia que impliquen riesgo serio para la salud o la vida de las personas. En otras palabras, la porción de atención que efectivamente podría arancelarse es todavía menor al 0,2% y 0,81% ya mencionados.

La iniciativa fue avalada con la firma de 18 diputados de la bancada libertaria, a los que se sumó el legislador Guillermo Montenegro, del PRO. El proyecto surgió como respuesta a las críticas que recibió el país en redes sociales en el marco de la participación de la Selección en el Mundial.

Racismo, mentiras y desconocimiento.



Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a “extranjeros”.



Una acción racista,… https://t.co/uXj3hLz3Pt — Nicolás Kreplak (@nkreplak) July 23, 2026

El capítulo universitario

El proyecto también incluye el arancelamiento a extranjeros en las universidades que dependen de la provincia, un capítulo con un alcance todavía más acotado. A diferencia de lo que suele plantear Romo en sus redes sobre la proporción de extranjeros en universidades nacionales, su iniciativa solo puede legislar sobre los dos establecimientos regulados por ley provincial: uno en Bahía Blanca y otro en Ezeiza.

A esa ecuación se suma el programa Puentes, implementado por la gestión de Axel Kicillof a través del ministerio de Gobierno, que lleva carreras universitarias a 81 municipios del interior a través de 53 sedes, muchas de ellas de universidades nacionales. El proyecto no aclara qué pasaría con esos estudiantes.

Además, desde las casas de altos estudios remarcaron que inscribirse ya requiere DNI, documento que se obtiene con residencia permanente, por lo que buena parte de la restricción resultaría redundante en la práctica.