El gobernador Axel Kicillof anunciará un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses, que garantiza a la población la cobertura pública de remedios para el tratamiento de enfermedades prevalentes.

La medida llega tras la interrupción del Plan Remediar por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Pilar es uno de los 135 municipios beneficiados.

El anuncio lo adelantó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y se concretará durante una recorrida de Kicillof por el depósito de medicamentos del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos Doctor Alejandro Korn, ubicado en Romero, La Plata.

"El Gobierno nacional deja de invertir en el suministro de medicamentos e inmediatamente el Gobierno provincial tiene que asistir a la población que queda desguarnecida", sostuvo Bianco en conferencia de prensa.

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El funcionario detalló que la Provincia adquirió 74 medicamentos en una licitación pública por más de 24.500 millones de pesos, que se sumarán a los 91 que ya se distribuyen actualmente.

El programa permitirá centralizar y organizar los recursos con mayor eficiencia, optimizando los procesos de adquisición y distribución hacia todos los centros de salud y hospitales públicos provinciales.

Los medicamentos cubren patologías crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones agudas, autoinmunes, anemia, osteoporosis, Parkinson e hipercolesterolemia, entre otras.

Bianco también apuntó contra el Gobierno nacional y advirtió que "no se puede esperar que una provincia se haga cargo de todo lo que abandona un Gobierno como el de Milei".

Describió el escenario económico como "catastrófico y desesperante" y sentenció: “Este modelo no va más.”

Según detalló, la Nación mantiene una deuda total con la Provincia de Buenos Aires que asciende a 16,7 billones de pesos, que surge de deudas directas, obras paralizadas y programas discontinuados.

En paralelo, en la Legislatura bonaerense permanece cajoneado un proyecto impulsado por Kicillof para la producción pública de medicamentos, que el mandatario presentó en la apertura de sesiones ordinarias del 2 de marzo. El objetivo, según explicó en esa oportunidad, es "reducir costos y garantizar el acceso en toda la provincia".