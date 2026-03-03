La provincia de Buenos Aires resolvió adelantar la campaña de vacunación antigripal ante la circulación de una variante del virus de influenza A (H3N2) que provocó brotes tempranos y un fuerte impacto en los sistemas de salud de distintos países del hemisferio norte.

En ese contexto, las dosis estarán disponibles desde el 9 de marzo en todos los vacunatorios habilitados del territorio bonaerense. La medida se enmarca en una estrategia preventiva definida a nivel nacional y coordinada con las provincias, con el objetivo de reducir el riesgo de casos graves, internaciones y complicaciones asociadas, especialmente en los grupos considerados de mayor riesgo.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud, la campaña alcanzará a los 135 municipios bonaerenses, incluido Pilar, y se desarrollará de manera escalonada, priorizando a la población objetivo establecida en el calendario sanitario.

A quiénes está dirigida la vacunación antigripal

La vacuna antigripal es una de las principales herramientas para prevenir formas graves de la enfermedad y es obligatoria para los grupos que presentan mayor riesgo de complicaciones. Deben vacunarse todos los años:

Embarazadas y personas en período de puerperio.

Niños y niñas de 6 a 24 meses.

Personas de 65 años o más.

Personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, como diabetes, enfermedades respiratorias crónicas (asma o EPOC), cardiopatías, obesidad, insuficiencia renal u otras patologías crónicas.

Personal de salud.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la vacunación es gratuita y no requiere orden médica en los casos contemplados dentro de la población objetivo.

La variante viral y el motivo del adelantamiento

La influenza A (H3N2), subclado K, es una variante del virus de la gripe que, hasta el momento, no mostró mayor gravedad intrínseca en comparación con otras cepas. Sin embargo, en Europa y otros países del hemisferio norte se registró un adelanto de la temporada de circulación, acompañado por un aumento significativo de contagios e internaciones.

Ante ese escenario, el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias pusieron en marcha la Estrategia de Abordaje Integral de Influenza, orientada a mejorar las coberturas de vacunación, proteger a la población más vulnerable y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario antes del período de mayor circulación viral.

Para hacer posible el inicio anticipado de la campaña, el Estado nacional concretó una compra anticipada de vacunas, que incluye formulaciones antigripales para adultos, antigripal adyuvantada destinada a personas mayores de 65 años y vacunas pediátricas.

Contagio, síntomas y señales de alerta de la gripe

La influenza se transmite principalmente a través de las gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar, así como por el contacto con superficies contaminadas y el posterior contacto con ojos, nariz o boca.

Los síntomas suelen aparecer de manera brusca e incluyen fiebre o febrícula, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares y de cabeza, cansancio intenso y escalofríos.

Se recomienda consultar de forma urgente ante dificultad para respirar, dolor u opresión en el pecho, confusión, somnolencia marcada o fiebre persistente en personas pertenecientes a grupos de riesgo.

Medidas de prevención complementarias

Además de la vacunación, las autoridades sanitarias insisten en mantener medidas de cuidado diario, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, evitar el contacto cercano cuando hay síntomas respiratorios, cubrirse con el codo al toser o estornudar, no compartir utensilios y utilizar barbijo en caso de presentar síntomas, como forma de cuidado comunitario.

Dónde vacunarse contra la gripe en Pilar

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la vacuna antigripal estará disponible en Pilar en los centros de Atención Primaria y además en los Hospitales Falcón (Del Viso), Sanguinetti (Pilar) y Derqui.

El detalle completo de los vacunatorios y sus direcciones se puede consultar en el siguiente link: Plan Anual de Vacunación Bonaerense.