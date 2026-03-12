A pocas horas del comienzo de la vacunación antigripal en todos los distritos bonaerenses para las personas mayores de 65 años, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires acusaron a la administración nacional de no entregar las dosis suficientes para afrontar la campaña.



“El Gobierno nacional todavía no entrega las vacunas pediátricas contra la gripe, ya nos quedamos sin vacunas contra la bronquiolitis, y si tu hijo tiene una condición crónica y necesita vacunarse contra el Covid, tampoco va a poder porque hace cuatro meses que Nación no las entrega”, aseguró el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Además, el funcionario de Axel Kiciloof ironizó al asegurar que este faltante se da “mientras los ministros nacionales ‘se desloman’ en Estados Unidos”. Esta frase, está relacionada con la justificación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien dijo que está en Nueva York “deslomándose” por el país. También Mario Lugones, titular de la cartera sanitaria nacional, fue parte de la comitiva a Estados Unidos.

La campaña de vacunación antigripal



Cabe señalar que este año se adelantó la inmunización, ya que se espera que el subclado k de la influenza A (H3 N2) comience a circular antes de la llegada del otoño, tal como ocurrió en el hemisferio norte.

La vacuna antigripal, que en esta etapa apunta a personas las personas que integran los grupos de riesgo, reduce la posibilidad de desarrollar cuadros graves.

La vacunación antigripal está dirigida a los grupos de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad en estadío grave: niños entre 6 meses y 2 años, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y puérperas, personas con enfermedades de base de riesgo (enfermedades respiratorias, neurológicas, cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, insuficiencia renal crónica, entre otras), mayores de 65 años y personal de salud.

