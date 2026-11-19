El ministerio de Salud bonaerense informó que la mortalidad infantil en la Provincia fue de 7,6 por cada 1.000 nacidos vivos durante 2025, lo que representa una baja del 9% respecto del año anterior y una cifra histórica. Con ese registro, el territorio bonaerense se mantiene por debajo del promedio nacional por séptimo año consecutivo.

El titular de la cartera, Nicolás Kreplak, dio a conocer el resultado en su cuenta de X y lo vinculó con la evolución del conjunto del país. “La mortalidad infantil bajó un 9% en 2025 y alcanzó una tasa de 7,6 por cada 1.000 nacidos vivos, impulsando una reducción a nivel país que llegó a 8.0 y repitiendo el piso histórico que tuvimos en 2023”, precisó el ministro.

Cómo se compara con el resto del país

A nivel nacional, la tasa de 2025 fue de 8,0 por cada 1.000 nacidos vivos, también en su piso histórico, aunque por encima del registro bonaerense.

La serie de los últimos tres años

La comparación con los dos años anteriores muestra este recorrido en la Provincia:

2023: 7,6 por cada 1.000 nacidos vivos.

por cada 1.000 nacidos vivos. 2024: 8,4 por cada 1.000 nacidos vivos, tras un rebote respecto de 2023.

por cada 1.000 nacidos vivos, tras un rebote respecto de 2023. 2025: 7,6 por cada 1.000 nacidos vivos, con una baja del 9% frente a 2024.

Es decir, la Provincia volvió en 2025 al valor que había registrado en 2023.

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Los programas que destacó el ministro

En su mensaje, Kreplak sostuvo: “En un contexto nacional muy complejo, estos resultados muestran la importancia de un Estado presente, que invierte en salud pública, fortalece los hospitales, los CAPS y las políticas de cuidado”.

Luego subrayó que “programas como Qunita Bonaerense y políticas de cuidado como la incorporación de equipamiento y la Red de Atención son resultados de estos índices”. Y cerró: “Ampliar el acceso a la salud pública es defender la vida”.

Cómo se interpreta este indicador

La tasa de mortalidad infantil mide cuántos bebés mueren antes de cumplir un año por cada 1.000 nacidos vivos, en un lugar y un período determinados, generalmente un año. Una tasa de 8, por ejemplo, equivale a ocho muertes de menores de un año cada 1.000 nacimientos vivos registrados.

Es una tasa y no un porcentaje: se calcula sobre 1.000 nacimientos, no sobre 100. Tampoco debe confundirse con la mortalidad en menores de 5 años, un indicador distinto que también se expresa por cada 1.000 nacidos vivos.

El número se usa para evaluar el acceso y la calidad de los servicios de salud materno infantil, además de las condiciones socioeconómicas de una población. Para su análisis suele dividirse en dos etapas: