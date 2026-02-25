La Defensoría del Pueblo de Pilar elevó un reclamo formal por reiterados derrames de efluentes cloacales en la vía pública registrados en una calle del distrito, luego de constatar la persistencia de la problemática en un sector puntual de la localidad de La Lonja.

Según se informó, el organismo realizó un relevamiento in situ el 23 de febrero, en el que se verificó la presencia de líquidos cloacales tanto sobre la senda peatonal como en la calzada, en inmediaciones de la calle Saraví al 1700. La inspección se llevó a cabo a partir de denuncias realizadas por vecinos de la zona, quienes vienen alertando sobre la situación.

De acuerdo al informe, los desbordes presentan carácter recurrente. Si bien ante los reclamos el personal de la empresa prestataria del servicio cloacal intervino con tareas de desobstrucción, las acciones resultaron meramente transitorias, ya que el problema volvió a manifestarse al poco tiempo en el mismo sector.

Desde la Defensoría advirtieron que la reiteración de los hechos evidencia la insuficiencia de las intervenciones realizadas hasta el momento y sugiere la posible existencia de una deficiencia estructural en la red cloacal, lo que agrava el cuadro sanitario y ambiental del lugar.

“Conforme surge de los reclamos recepcionados, la problemática reviste carácter recurrente. Si bien ante la denuncia el personal de la prestataria intervino y realizo tareas de desobstrucción, la solución resulta meramente transitoria, reiterándose el desborde al poco tiempo en el mismo sector. La persistencia de los hechos evidencia la insuficiencia de las intervenciones efectuadas y la posible existencia de una deficiencia estructural en la red cloacal, generando condiciones de insalubridad, afectación de la vía pública y compromiso del derecho de los vecinos a la salud y a un ambiente sano”, señaló el Defensor del pueblo Adrián Maciel por medio de un escrito elevado a AySA.

“En consecuencia, se solicita se adopten las medidas necesarias a fin de brindar una solución definitiva a la problemática, informando a este organismo el diagnóstico efectuado y el plan de acción correspondiente”, cerró Maciel.