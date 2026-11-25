La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión de la elaboración, comercialización, importación y uso de la rosiglitazona, un principio activo utilizado en medicamentos para tratar la diabetes tipo 2, debido a los riesgos de complicaciones cardiovasculares asociados a su consumo.



La medida también establece la cancelación de los registros sanitarios de todos los medicamentos que contengan esa sustancia, ya sea como único principio activo o en combinación con otros componentes. Además, los laboratorios deberán retirar de manera inmediata los productos del mercado y comunicar a la ANMAT las acciones realizadas para cumplir con la disposición.

La decisión se tomó luego de una revisión del balance entre los beneficios y los riesgos del medicamento, a partir de estudios internacionales que identificaron un aumento de eventos cardiovasculares. Entre las complicaciones señaladas figuran el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva.

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Según los antecedentes incorporados a la resolución, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyó que la relación beneficio-riesgo de la rosiglitazona había dejado de ser favorable. A partir de esa evaluación, distintos organismos sanitarios de Europa y América Latina avanzaron con el retiro o la suspensión de sus registros.

En Argentina, el laboratorio titular del producto original ya había discontinuado la comercialización de medicamentos con rosiglitazona en 2018. Sin embargo, la ANMAT detectó que todavía se encontraba vigente y comercializado el producto Glimide 8 mg, elaborado por Laboratorio Beta S.A., en presentaciones de 30 comprimidos.

Fuente: Agencia DIB