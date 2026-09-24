La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país el uso, la comercialización, publicación y distribución de productos inyectables que declaren contener retatrutide o retatrutida, una sustancia que se promociona para el descenso de peso y que todavía se encuentra en etapa de investigación clínica.



La medida, formalizada a través de la Disposición N° 6140/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, alcanzó a todos los lotes, tamaños y presentaciones hasta que esos productos obtengan la autorización del organismo sanitario.

“Prohíbese el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes, tamaños y presentaciones de cualquier producto para administración en humanos que declare contener como ingrediente ‘retatrutide’ o ‘retatrutida’ hasta tanto se encuentren autorizados por esta Anmat”, explicó el organismo, que no apuntó a una marca específica.

Actualmente, según señaló, no existen especialidades medicinales comercializadas en la Argentina que tengan esa sustancia entre sus ingredientes. Asimismo, informó que se trata de una sustancia que continúa en fase de investigación clínica por sus potenciales efectos en personas con diabetes tipo 2 y problemas de control de la glucemia.

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La prohibición de la Anmat



La prohibición surgió después de una denuncia recibida por correo electrónico en la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la Aanmat. En esa presentación, se alertaba sobre dos sitios web que ofrecían, entre otros artículos, productos que declaraban contener ese ingrediente.

Tras señalar que esos productos no cuentan con registros que permitan verificar su elaboración legítima ni su fiscalización conforme a la normativa vigente, el organismo resolvió impedir su circulación en todo el territorio nacional y en canales de comercio electrónico.

Entre los argumentos esbozados, las autoridades indicaron que sus pares en materia de regulación de Brasil y Paraguay ya habían difundido alertas por productos que incluían retatrutida. A partir de esos antecedentes y de la detección de ofertas en línea, el área de fiscalización recomendó publicar una advertencia dirigida a la población.

En consecuencia, la Anmat promovió una ampliación de denuncia ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora Nº 2, en una causa identificada como “denuncia A.N.M.A.T. – GM distribuidor”. La presentación fue formalizada mediante la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina.

Fuente: Agencia DIB