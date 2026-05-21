Un equipo del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT) de la Universidad Austral-CONICET, con sede en Pilar, desarrolló un programa de medicina de precisión en oncología pediátrica que alcanzó utilidad clínica en el 67% de los casos analizados.

Los resultados fueron publicados en Pediatric Blood & Cancer, revista oficial de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP), y aportan evidencia concreta sobre la viabilidad de integrar herramientas genómicas en la práctica clínica en países de ingresos medios.

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El programa, denominado COPPA —Colaboración en Oncología Pediátrica de Precisión en Argentina—, fue liderado por el Dr. Guillermo L. Chantada y Andrea S. Llera, del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la Fundación Instituto Leloir-CONICET, junto a un equipo multidisciplinario con participación de instituciones de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

¿Qué es la secuenciación genómica y por qué importa?

La secuenciación genómica consiste en analizar el ADN y el ARN de un tumor para identificar alteraciones genéticas y comprender cómo se expresan los genes que influyen en su desarrollo y tratamiento.

En lugar de aplicar terapias generales, esta herramienta permite avanzar hacia una medicina de precisión: cada paciente recibe un abordaje más ajustado a las características específicas de su enfermedad.

Sin embargo, los especialistas advierten que su impacto depende no solo de la tecnología disponible, sino también del acceso a tratamientos y de su integración efectiva en el sistema de salud.

Resultados: utilidad clínica en 2 de cada 3 pacientes

Sobre un total de 38 casos analizados —todos con retos diagnósticos complejos—, los hallazgos genómicos permitieron confirmar diagnósticos, redefinir riesgos u orientar tratamientos específicos. Entre los casos secuenciados localmente, la utilidad clínica alcanzó el 67%.

“La secuenciación genómica no solo permite entender mejor el tumor, sino también tomar decisiones clínicas más precisas”, señalan los autores, quienes subrayan que este abordaje ya es estándar en países desarrollados pero enfrenta grandes limitaciones en América Latina.

Los Ateneos Moleculares Interdisciplinarios

Uno de los aspectos más innovadores del programa fue la creación de los Ateneos Moleculares Interdisciplinarios: espacios virtuales en los que especialistas de distintas disciplinas y países analizan en conjunto los casos clínicos. Todos los profesionales participantes reportaron una mejora en su conocimiento sobre medicina de precisión y mayor motivación para incorporar estas herramientas en su práctica cotidiana.

Los obstáculos para escalar el modelo

El trabajo identifica también barreras concretas para expandir este tipo de iniciativas: baja demanda inicial de estudios, dificultades logísticas en el envío de muestras y escasez de tiempo médico disponible. A eso se suma la necesidad de políticas públicas sostenidas que prioricen la medicina genómica en oncología pediátrica y el respaldo de organizaciones con experiencia vivida en cáncer infantil.

Los investigadores advierten, además, que aunque la información genómica mejora el diagnóstico, su impacto terapéutico sigue condicionado por la disponibilidad de tratamientos específicos y ensayos clínicos en la región.

“El desafío ya no es solo tecnológico, sino organizacional y educativo”, concluyen los autores, quienes proponen que la medicina de precisión sea considerada una inversión estratégica en los sistemas de salud, especialmente en enfermedades complejas como el cáncer infantil.

Financiamiento

La investigación contó con el apoyo del programa Proyectos Estratégicos Fondo Sectorial de Biotecnología (FS-BIO) 2017 del Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; el Precision Oncology Patient Innovation Award 2022 de Bayer; la Fondation Nelia et Amadeo Barletta; la Fundación Leo Messi; la Fundación Natalie Dafne Flexer de Ayuda al Niño con Cáncer; y el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina (beca INC Student Scholarship for Cancer Research, edición número 22).