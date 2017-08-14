El Municipio de Pilar, junto con la participación de la Fundación Helios y el Laboratorio Glaxo, esta semana sigue realizando testeos rápidos de HIV.En esta oportunidad se incorpora el Centros de Atención Primaria de Manuel Alberti y se continúan en Pilar centro, Derqui, Villa Verde y Villa Rosa.

En tal sentido, el martes 15 se realizará de 9 a 13 horas en el Centro de Atención de Manuel Alberti, en Lacurto 513. De 10 a 14 horas, en el centro de Pilar; sobre la peatonal Rivadavia. Y, de 15 a 18 horas, se repite en el Centro de Villa Verde.Al día siguiente, el miércoles 16, de 10 a 13 horas Centro de Villa Rosa; en Serrano 2241.Por otra parte, el jueves 18, el personal de Medicina Preventiva hará una posta en la peatonal Rivadavia, del centro de Pilar y a la tarde, de 15 a 18 horas, se repite en el Centro de Atención Primaria de Villa Rosa.

Por último, el viernes a la mañana, de 10 a 13 horas, volverán a realizar el operativo en el Centro de Atención Primaria de Villa Rosa.Al respecto, la encargada de Medicina Preventiva, la doctora Laura Bialorus, explicó: “Este tipo de actividades las estamos replicando en las localidades porque el objetivo es reforzar las medidas de prevención de enfermedades de trasmisión sexual en nuestra población.

El diagnóstico precoz cumple un papel clave en este proceso porque se puede comenzar cuanto antes con el tratamiento y por otra parte, se reducen las probabilidades de transmisión del virus”. Antes de realizar la prueba, los vecinos reciben una explicación sobre la forma en que se realizan estas pruebas, los posibles resultados y también se responden las dudas y preguntas.En estos testeos, se comprueba o no la presencia de anticuerpos en la sangre que produce el organismo cuando ingresa el VIH. Para ello se extraen unas gotas de sangre de la yema de un dedo y se la deposita sobre una tira reactiva. A los quince minutos está disponible el resultado.Si el resultado es negativo y no se está en período ventana, no hay infección.Si el resultado es positivo, es necesario realizar una extracción de sangre para hacer estudios complementarios que permitan llegar a un diagnóstico definitivo.