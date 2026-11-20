El 87% de los chicos argentinos de 12 años ya usa un teléfono móvil, propio o ajeno, según el informe “Conectados y en riesgo” de la Universidad Austral de Pilar. El trabajo advierte que el acceso a la tecnología llega mucho antes que el acompañamiento de los adultos y que esa distancia se amplía a medida que crecen los chicos.

El documento fue elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Se difundió en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre. Sus autoras son Victoria Bein, María Sol González y María del Rosario Romero Victorica.

Del 37% a los 4 años al 87% a los 12

Las investigadoras procesaron microdatos de la EPH-MAUTIC del INDEC, del cuarto trimestre de 2024. La base reúne a 9.554 chicos de entre 4 y 17 años de 31 aglomerados urbanos. Con ellos reconstruyeron el uso de internet y celulares por edad simple, un nivel de detalle que el organismo no publica habitualmente.

Puede interesarte

El resultado muestra que a los 4 años el 37% ya usa un celular y que a los 12 la proporción llega al 87%. El mayor salto ocurre entre los 11 y los 12 años, con 11 puntos porcentuales más, en coincidencia con el paso a la escuela secundaria.

El primer teléfono propio y las redes antes de tiempo

Según Kids Online Argentina 2025, de UNICEF y UNESCO, el 95% de los estudiantes de 9 a 17 años tiene un celular propio con internet. El estudio se basó en 5.910 estudiantes de localidades urbanas de 20 jurisdicciones. La edad promedio del primer dispositivo es de 9,6 años, sin diferencias significativas por género ni por nivel socioeconómico.

Además, el 79% de los menores de 13 usa redes sociales, aunque esa es la edad mínima que fijan muchas plataformas.

“Hoy el celular llega antes que la autonomía para usarlo. El primer teléfono propio llega, en promedio, a los 9 años y medio, y casi 8 de cada 10 chicos menores de 13 usan redes sociales que, según sus propias reglas, no deberían usar. Esto no se resuelve solo en cada casa: también es un problema de cómo están diseñadas las plataformas”, sostiene la Dra. Victoria Bein, autora del trabajo.

La conectividad tampoco garantiza las mismas oportunidades. El 39% de los chicos no tiene computadora para hacer la tarea escolar, y la proporción sube al 69% en los hogares de nivel socioeconómico bajo.

Consecuencias del uso prolongado

Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 51% reconoció al menos una consecuencia negativa en el último año por el uso prolongado de celular, internet o videojuegos. El 30% dijo que empeoró su rendimiento escolar. El 24% intentó reducir el uso y no pudo. El 20% dejó de comer o dormir por ese motivo y el 13% tuvo problemas con familiares o amigos.

Apuestas online

Según el relevamiento nacional de Sedronar de 2025, el 26,2% de los estudiantes secundarios apostó dinero en el último año, por internet o en forma presencial. El 20,5% lo hizo online, aunque las apuestas están prohibidas para menores.

Entre los varones, el 35,3% apostó, frente al 17,7% de las mujeres, sumando ambas modalidades. La edad más frecuente de la primera apuesta es 13 años y el promedio es 14,1. Entre quienes apuestan online, el 15,5% lo hace algunas veces por semana o todos los días.

Contenidos dañinos y contacto con desconocidos

Kids Online Argentina 2025 indica que, entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 67% vio contenidos sobre cómo adelgazar o modificar el cuerpo y el 64% vio publicaciones sobre cómo ganar dinero fácil. El 55% vio mensajes discriminatorios, el 53% imágenes violentas, el 52% contenidos sobre consumo de alcohol, marihuana u otras drogas, el 31% contenidos sobre autolesiones y el 27% publicaciones sobre quitarse la vida.

Las autoras aclaran que estas cifras miden exposición y no demuestran por sí solas un daño psicológico.

El contacto con desconocidos crece con la edad. El 13% de los chicos de 9 a 11 años juega online con extraños, y entre los 15 y los 17 la cifra llega al 29%. En ese tramo, el 44% se encontró en persona con alguien que conoció por internet. Unos 40.500 chicos de 9 a 17 años dicen haberse encontrado con un adulto que conocieron online, cerca del 1% de ese grupo.

En la provincia de Buenos Aires, según el Ministerio Público, se iniciaron 2.030 causas por ciberpedofilia y grooming en 2024. Unas 682 (33,6%) fueron por grooming, frente al 22,7% de 2023. Son causas judiciales y no cantidad de víctimas, y no existe una estadística nacional de grooming.

Ciberacoso y salud mental

En 2024, el 30% de los chicos de 9 a 17 años fue ofendido o maltratado online y el 21% lo sufrió por parte de compañeros de su escuela. Entre los 9 y los 11 años, la proporción ya es del 13%.

Para cruzar acoso, vínculos familiares y conducta suicida, el informe recurre a la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2018, con 56.297 estudiantes de 13 a 17 años. Allí, el 21,8% sufrió ciberacoso en el último año. Casi 4 de cada 10 de ellos pensó seriamente en suicidarse (38,2%) y más de 1 de cada 4 lo intentó (26,7%). Entre quienes no lo sufrieron, las cifras fueron 16,8% y 11,7%. Se trata de datos de 2018 y de asociaciones estadísticas, no de relaciones de causalidad.

Entre las adolescentes que sufrieron a la vez acoso presencial y digital, el 58,5% pensó, planeó o intentó suicidarse, frente al 23,4% de las que no vivieron ninguno.

En 2024 murieron por suicidio 1.358 personas de entre 10 y 29 años, 1.049 de ellas varones, según el Ministerio de Salud de la Nación. Fue la primera causa de muerte entre los varones de 15 a 29 años. Entre los intentos notificados de 2023 a 2025, la tasa más alta se da entre los 15 y los 19 años, con 91 cada 100.000 habitantes, y en las mujeres de esa edad duplica a la de los varones.

El acompañamiento adulto, el factor que más pesa

Cuando las víctimas de ciberacoso sienten que sus padres entienden sus problemas, la ideación suicida baja del 44,7% al 24,9% y los intentos, del 31,1% al 17,8%.

“El dato que más nos impactó es el del acompañamiento. Entre los chicos que sufren ciberacoso, cuando sienten que sus padres entienden sus problemas, la proporción que pensó seriamente en suicidarse es casi la mitad. No hablamos de vigilar el celular, sino de que el chico sienta que tiene a quién contarle lo que le pasa”, explica Bein.

Entre los adolescentes de 12 a 17 años cuyos padres acompañan activamente su vida digital, el 29% muestra dos o más conductas de riesgo online. Con acompañamiento moderado la cifra es del 38%, y con acompañamiento débil o inexistente, del 46%.

Las reglas, sin embargo, se aflojan con la edad. El 72% de los chicos de 9 a 11 años tiene reglas sobre qué hacer en internet, y entre los de 15 a 17 baja al 36%. Al final de la secundaria, solo el 13,9% tiene un límite horario para el celular, según Aprender 2024. En la Ciudad de Buenos Aires, apenas el 2,6% de quienes sufren violencia digital pide ayuda en la escuela.

“Les soltamos la mano justo cuando más la necesitan: entre los 9 y los 11 años, 7 de cada 10 chicos tienen reglas en casa sobre qué hacer en internet; entre los 15 y los 17, solo un tercio. Mientras tanto, crecen la exposición, el contacto con desconocidos y el malestar. Y además miramos con datos viejos: la última encuesta nacional que permite cruzar acoso, familia y conducta suicida es de 2018. No se puede cuidar lo que no se mide”, advierte Bein.

Qué recomiendan las autoras

El informe propone postergar la entrega del primer celular propio, fomentar el diálogo familiar, acordar reglas claras sobre el uso de dispositivos y reforzar la educación digital desde la primaria. También plantea mejorar la protección en las plataformas, reforzar los controles sobre las apuestas online, fortalecer la verificación de edad y los medios de pago, y actualizar las estadísticas nacionales sobre riesgos digitales y salud mental adolescente.

Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda: Línea de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-999-0091 (gratuita, las 24 horas); Centro de Asistencia al Suicida, 135 (gratuita desde CABA y el Gran Buenos Aires) o (011) 5275-1135 desde todo el país; Línea 102, para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes; Línea 137, ante situaciones de violencia sexual, incluido el grooming; y Línea 141 de Sedronar, para consultas por consumos y juego. Ante una emergencia, 911.