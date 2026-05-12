El laboratorio Gador inauguró en el Parque Industrial Pilar la primera planta de producción de oligonucleótidos terapéuticos sintéticos de América Latina, una tecnología de última generación destinada al desarrollo de tratamientos para enfermedades genéticas poco frecuentes.

Entre otros productos, la nueva unidad ya comenzó a producir Ligonux, la primera especialidad medicinal desarrollada en el país para tratar la Atrofia Muscular Espinal (AME), que costará la mitad del producto original importado.

Puede interesarte

La inversión, según cuenta Resumen, demandó más de 21 millones de dólares y representa un “avance inédito” para la industria farmacéutica nacional y regional.

AME

El Ligonux, que ya se comenzó a producir en la nueva plata, es la primera especialidad medicinal desarrollada en el país para tratar la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad neuromuscular degenerativa que afecta principalmente a niños y adolescentes.

Según informó la compañía, el medicamento tendrá un valor cercano al 50% del producto innovador original importado.

La planta se encuentra sobre un predio de más de 20 mil metros cuadrados, de los cuales 1.553 corresponden específicamente a la nueva instalación. El edificio recién inaugurado integra investigación, desarrollo y producción en un mismo entorno.

Además, cuenta con una planta de inyectables equipada con tecnología de última generación para el llenado de frascos y jeringas.

Nueva generación

Según se informó, los oligonucleótidos terapéuticos sintéticos representan una nueva generación de medicamentos diseñados para actuar sobre el ARN, la molécula encargada de transportar la información genética dentro de las células. A diferencia de otras terapias, estos tratamientos permiten intervenir directamente sobre los mecanismos biológicos que originan determinadas enfermedades, sin modificar el ADN del paciente.

"Hasta ahora este tipo de tratamientos dependía casi exclusivamente de productos importados. Poder desarrollarlos y producirlos localmente cambia mucho la capacidad de acceso", aseguró Alfredo Weber, director general de Gador.

Altísimos costos

La Atrofia Muscular Espinal había cobrado notoriedad pública en Argentina en los últimos años debido a las dificultades para acceder a tratamientos de altísimo costo. Casos como el de "Emmita", visibilizado a través de una campaña solidaria impulsada en 2021, pusieron en agenda el problema del acceso a medicamentos para enfermedades poco frecuentes.

Desde la compañía destacaron que la incorporación de este medicamento al sistema público de salud "representa un avance significativo en materia de acceso y equidad", al tiempo que fortalece la capacidad del sistema sanitario nacional.

De exportación

Además del mercado interno, la empresa proyecta que alrededor del 80% de la producción estará destinada a mercados internacionales, principalmente América Latina, aunque también trabajan para expandirse hacia Europa, Estados Unidos, Asia y Oriente Medio.

Actualmente, Gador tiene presencia en más de 40 mercados y emplea a unos 1.500 trabajadores en Pilar. La nueva planta ya genera más de 15 puestos de trabajo directos y la compañía prevé la creación de otros 70 empleos vinculados al proyecto.