El viernes 13 de marzo se desarrollará en todo el país la 26° edición de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma, durante la cual, 134 hospitales y centros médicos atenderán de forma gratuita y por orden de llegada a todas las personas, de todas las edades, que se acerquen voluntariamente a la consulta.

La campaña está organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) la Asociación Argentina de Glaucoma (ASAG) y la Fundación para la Investigación de Glaucoma (FIG).

Durante ese día, los médicos oftalmólogos tomarán la presión intraocular y realizarán exámenes de la papila del nervio óptico, dos estudios sencillos, breves y no invasivos que permiten detectar la enfermedad.

Desde el Consejo Argentino de Oftalmología consignaron un mapa con todos los centros sanitarios que ofrecerán ese servicio.

Dónde atenderse en Pilar

Puntualmente en Pilar, la campaña se realizará en la Posta Sanitaria Las Lilas de la localidad de Presidente Derqui ubicada en la calle Las Gardenias 3099, en el horario de 9 a 12 horas.

También en la Fundación Retina – Colectora 12 de octubre, Edificio Office Park y en el Centro Oftalmológico Municipal ubicado en 11 de septiembre 464.

También se puede acceder a otras sedes ingresando a www.oftalmologos.org.ar/glaucoma2026.

¿Qué es el glaucoma?

El glaucoma es una enfermedad de los ojos que consiste en una lesión irreversible del nervio óptico que conlleva una pérdida progresiva del campo visual. La causa principal es una alta presión intraocular, aunque también existen otros factores de riesgo como la diabetes, antecedentes familiares o hipertensión arterial. Esta enfermedad afecta a más de un millón de argentinos y argentinas, aunque se estima que la mitad no lo sabe.

“Cada año, mediante esta campaña, entre 5.000 – 8.000 personas reciben atención médico oftalmológica gratuita y en la mayoría de los casos, es la primera visita al oftalmólogo. Todos podemos tener glaucoma, pero hay quienes tienen más riesgo de padecerlo: personas mayores de 40 años, personas con antecedentes familiares directos de glaucoma, personas que usaron o usan corticoides, personas que sufrieron traumatismos en los ojos. Por eso, es conveniente visitar al oftalmólogo al menos una vez al año”, sostuvo el Dr. Javier Casiraghi, médico oftalmólogo y ex presidente del CAO.