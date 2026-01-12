Una nena de 10 años murió por hantavirus en la provincia de Buenos Aires, elevando a cuatro el número de víctimas fatales por esta enfermedad en el territorio bonaerense. El deceso se produjo el pasado 8 de enero, luego de que el diagnóstico fuera validado en conjunto con autoridades sanitarias provinciales y registrado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

La menor residía en el paraje rural Chas, jurisdicción del partido de General Belgrano. Tras confirmarse el caso, el municipio puso en marcha un operativo de bloqueo sanitario que incluyó tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos contagios.

“El caso fue tratado desde el primer momento conforme a los procedimientos establecidos y se encuentran en marcha las acciones epidemiológicas necesarias para el control del foco”, indicaron desde la comuna.

Cuatro muertes confirmadas en PBA

Este fallecimiento se suma a otros tres casos con desenlace fatal registrados en la provincia. Uno de ellos corresponde a un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco, quien murió internado en la ciudad de Junín en diciembre pasado. Si bien su deceso ocurrió semanas atrás, el diagnóstico positivo de hantavirus fue confirmado recientemente.

Además, a comienzos de este año murió un hombre de 33 años en Mar del Plata. El hecho se produjo pocos días después de conocerse la muerte de un adolescente de 14 años en la localidad de San Andrés de Giles, también por hantavirus.

Aumento de casos a nivel nacional

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, durante 2025 se notificaron 77 casos confirmados de hantavirus en todo el país. De ese total, 23 personas fallecieron, lo que representa una letalidad del 29,8%.

En lo que va de la temporada actual, los casos notificados ascienden a 43, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por el incremento sostenido de la enfermedad.

Medidas de prevención

Las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para prevenir el hantavirus y otros virus transmitidos por roedores:

-Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones, como orina, heces o saliva.

-Sellar orificios que puedan servir de ingreso de roedores a las viviendas.

-Mantener el orden y la limpieza del hogar, realizando desmalezamiento y limpieza de superficies con una solución de una parte de cloro y nueve de agua, dejándola actuar durante 30 minutos.

-Ventilar ambientes cerrados durante al menos 30 minutos antes de limpiarlos, utilizando barbijo N95 y la solución desinfectante recomendada.

-Extremar cuidados al encender aires acondicionados, ya que los filtros o conductos pueden contener polvo contaminado.