El Gobierno adelantó la campaña antigripal 2026 en respuesta a la circulación de la nueva variante de influenza en el país y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios. A través del Ministerio de Salud, comenzó en la segunda semana de febrero a entregar a todas las provincias las vacunas correspondientes para poder dar inicio a la vacunación el 11 de marzo.

Quiénes deben vacunarse



La población objetivo de la campaña de vacunación incluye a niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas, y personas con factores de riesgo.

El total de 8.160.000 dosis de la vacuna antigripal que adquirió la cartera sanitaria nacional se divide de la siguiente forma:

4.700.000 dosis corresponden a la vacuna para adultos destinada a proteger a la población de entre 24 meses y 64 años.

2.300.000 dosis son de la adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años.

1.160.000 dosis son de la vacuna antigripal pediátrica destinada a los niños de 6 meses a 2 años de edad.

Cuántas dosis deben darse



De 6 a 24 meses de edad: deben recibir dos dosis separadas al menos de 4 semanas, excepto quienes hubieren recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una sola.

De 2 a 64 años que tengan factores de riesgo: una dosis anual con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo.

Desde los 65 años: una dosis anual, no se requiere indicación médica.

Embarazadas: deben recibir una dosis en cualquier momento de la gestación.

Puérperas: deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación.

Personal de salud: una dosis anual.



¿Qué es el H3N2?



La Influenza A es la categoría responsable de la mayoría de los brotes estacionales. El término H3N2 hace referencia a las dos proteínas de superficie que permiten al virus unirse a las células humanas: Hemaglutinina tipo 3 y Neuraminidasa tipo 2.

Un resultado positivo en un test de Influenza A no implica automáticamente gravedad, sino que detecta la presencia del virus. Sin embargo, su capacidad de contagio es alta, especialmente en escuelas, oficinas y transporte público.

Síntomas: la diferencia con un resfrío



La característica distintiva del H3N2 es que "golpea como una tormenta". A diferencia del resfrío, que comienza lentamente con estornudos, la gripe H3N2 presenta un inicio súbito:

Fiebre alta (entre 38°C y 39.5°C).

Dolores corporales intensos que dificultan el movimiento.

Escalofríos y fatiga extrema.

Tos seca persistente.

A diferencia del COVID-19, la pérdida de olfato y gusto es menos común en la gripe, mientras que el dolor corporal suele ser más severo en el H3N2.

