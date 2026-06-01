El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que las camas de terapia intensiva para adultos registran una ocupación del 88% en el Conurbano y del 62% en el interior provincial, con un promedio del 80% en toda la provincia de Buenos Aires.

El aumento, sostuvo, se produce "semana a semana principalmente en pacientes mayores de 60 años".

La presión sobre el sistema sanitario bonaerense se refleja también en las guardias pediátricas: las consultas crecieron un 57% en el Conurbano y un 25% en el interior provincial, mientras que las internaciones en unidades de terapia intensiva pediátricas registraron un incremento del 55%.

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Kreplak vinculó el aumento al inicio de la circulación de infecciones respiratorias estacionales y a los bajos niveles de vacunación, y confirmó que ya circula la variante gripe A H3N2 subclado k, la misma cepa que en 2025 tensó al límite los sistemas de salud europeos.

Vacunación "subóptima" en todas las regiones

La cobertura antigripal se ubica por debajo del 50% en la totalidad del territorio bonaerense, a excepción de los distritos de la Región Sanitaria II del noroeste provincial. El grupo de mayor vulnerabilidad —adultos de 65 años y más— alcanza apenas el 36% de inmunización, frente a una meta del 80%.

"Esta situación es grave, es el grupo de riesgo más vulnerable, le pido a la población que se acerque a los vacunatorios que ahora hay vacunas", sostuvo el ministro.

Por su parte, los datos del gráfico oficial presentado en la conferencia de prensa semanal evidencian que el personal de salud es el único grupo que superó su meta: alcanzó el 94% de cobertura contra un objetivo del 80%.

En el extremo opuesto, gestantes y puérperas registran el 31% de vacunación y el grupo de 6 a 24 meses, el 26%, ambos con una meta del 66%.

El ajuste nacional

Kreplak señaló que los distritos del Conurbano presentan menor cobertura por la falta de dosis, atribuida a recortes en las partidas nacionales.

"Las medidas económicas que lleva adelante el Gobierno nacional tienen correlato en la vida de las personas, en el sistema de salud, ya que la explicación del ajuste es el desfinanciamiento de políticas públicas", afirmó.

En esa línea, indicó que se observa en la provincia —y con mayor intensidad en GBA— "un aumento de las enfermedades por determinantes sociales".

Bronquiolitis: la vacuna que pasa por placenta

El ministro instó a las embarazadas a aplicarse la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causa de internación en bebés menores de dos años.

"Argentina es pionera en el mundo en la aplicación de esta vacuna, se la dan las embarazadas entre las semanas 32 y 37 para que produzca anticuerpos y los pase por placenta y leche al bebé, y de esta forma logre la inmunización pasiva", explicó Kreplak.

Apenas llegados los primeros fríos y sin que haya comenzado el invierno mas crudo ya comenzamos a ver una gran tensión en el sistema de salud. Lo venimos advirtiendo.



La falta de planificación nacional en la ejecución de la campaña de vacunación que trajeron interrupciones en… pic.twitter.com/BxZUscRYAA — Nicolás Kreplak (@nkreplak) June 1, 2026

Cuidados básicos y telemedicina

Además de la vacunación, el funcionario recordó la importancia del lavado de manos, la ventilación de espacios cerrados y cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Al indicar que las guardias atraviesan un momento de alta demanda, recomendó el uso del servicio de telemedicina provincial para consultas que no requieran atención presencial urgente.