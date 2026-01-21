La gripe A H3N2 es una variante del virus de la influenza A que circula de manera estacional y puede generar cuadros respiratorios agudos, especialmente en personas con factores de riesgo. Las autoridades sanitarias recomiendan identificar de manera temprana los síntomas y reforzar las medidas de prevención para reducir la transmisión en la comunidad.

Entre los síntomas más frecuentes de la gripe A H3N2 se encuentran la fiebre alta de inicio súbito, dolor muscular generalizado, dolor de cabeza intenso, cansancio marcado y malestar general. También pueden presentarse tos seca, dolor de garganta, congestión nasal y, en algunos casos, escalofríos. En niños y adultos mayores pueden aparecer síntomas digestivos como náuseas, vómitos o diarrea.

En personas con enfermedades preexistentes —como afecciones respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes o sistemas inmunológicos comprometidos— la gripe A H3N2 puede evolucionar hacia complicaciones, entre ellas neumonía, bronquitis o descompensaciones clínicas que requieren internación. Por este motivo, se recomienda la consulta médica ante la persistencia o el agravamiento de los síntomas.



Prevención

Las medidas de prevención de la gripe A H3N2 son similares a las indicadas para otros tipos de influenza. La principal herramienta de prevención es la vacunación antigripal anual, especialmente en grupos de riesgo como adultos mayores, embarazadas, niños pequeños, personal de salud y personas con enfermedades crónicas. La vacuna no siempre evita la infección, pero reduce la gravedad de los cuadros y el riesgo de complicaciones.

Además de la vacunación, se aconseja reforzar hábitos de higiene.

El lavado frecuente de manos con agua y jabón, o el uso de alcohol en gel, contribuye a disminuir la transmisión del virus. Al toser o estornudar, se recomienda cubrirse con el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables, que deben desecharse inmediatamente.

Otra medida preventiva clave es la ventilación adecuada de los ambientes cerrados, tanto en hogares como en espacios laborales y educativos. Evitar el contacto estrecho con personas que presenten síntomas respiratorios y no compartir utensilios personales también forma parte de las recomendaciones sanitarias.

En caso de presentar síntomas compatibles con la gripe A H3N2, se indica permanecer en el domicilio, evitar el contacto con otras personas y no concurrir a lugares de trabajo o estudio hasta la recuperación. El reposo, la hidratación adecuada y el seguimiento médico son fundamentales para una evolución favorable del cuadro.

Las autoridades recuerdan que el uso de antibióticos no está indicado para el tratamiento de la gripe, ya que se trata de una infección viral. La medicación debe ser indicada exclusivamente por un profesional de la salud, según cada caso.