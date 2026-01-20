Un turista proveniente de España murió en las últimas horas luego de haber sido diagnosticado con gripe A H3N2, subclado K, una variante de alta transmisibilidad que circula con fuerza durante el invierno europeo. El caso fue confirmado oficialmente por el Ministerio de Salud de Mendoza, donde ocurrió el deceso, y representa la primera muerte registrada en Argentina asociada a esta cepa.

El hombre, de 74 años, había llegado a Mendoza para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. A las 48 horas de su arribo comenzó con fiebre y síntomas respiratorios, por lo que fue trasladado al Hospital Central. Posteriormente, los profesionales decidieron derivarlo a un centro asistencial del departamento de Las Heras, donde permaneció internado desde el 17 de diciembre.



Evolución clínica y factores de riesgo

Durante la internación, el paciente desarrolló un cuadro de neumonía, acompañado de fiebre persistente, dificultad respiratoria y dolores corporales. Desde la cartera sanitaria mendocina explicaron que la evolución se vio agravada por la presencia de comorbilidades preexistentes, entre ellas EPOC, cáncer de próstata y artritis, lo que incrementó el riesgo de complicaciones.

El fallecimiento se produjo 16 días después del ingreso hospitalario. La confirmación oficial del caso se realizó el viernes 2 de enero.

Puede interesarte



Caso importado y vigilancia epidemiológica

Desde el Ministerio de Salud provincial subrayaron que se trató de un caso importado, ya que el contagio se produjo en Europa, donde el subclado K de la influenza A H3N2 es responsable de la mayor cantidad de infecciones en la actualidad.

En ese sentido, el Departamento de Epidemiología remarcó que se mantiene activa una vigilancia epidemiológica permanente en todo el territorio para detectar de manera temprana posibles nuevos contagios y prevenir brotes.

Situación nacional: 28 casos confirmados

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó la detección de 28 casos de influenza A (H3N2) subclado K en 14 provincias del país. Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, el Instituto ANLIS Malbrán secuenció 50 muestras:

• 28 correspondieron al subclado J.2.4.1 (K)

• 19 al subclado J.2.3

• 2 al subclado J.2

• 1 al subclado J.2.2

Las provincias con casos confirmados son: Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Del total, 13 pacientes requirieron internación y 15 fueron tratados de forma ambulatoria. La mayor concentración de contagios se registró en personas mayores de 60 años, seguidas por niños menores de 10.



Vacunación y medidas preventivas

El Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto ANLIS Malbrán difundieron recomendaciones para reducir el riesgo de contagio. En un comunicado conjunto señalaron:

“Frente a la nueva variante de influenza A (H3N2), mantené las medidas de cuidado. La vacunación antigripal anual es clave para la población con indicación de inmunización. Las vacunas son gratuitas. Ante síntomas respiratorios, consultá al sistema de salud”.

Además, recordaron que, aunque sea verano, es fundamental sostener las medidas preventivas frente a virus respiratorios:

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

• Cubrirse con el pliegue del codo al estornudar o toser.

• Evitar compartir objetos personales.

• Desinfectar superficies de uso común.

• Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados.