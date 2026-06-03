Felipe, el niño pilarense que recibió un trasplante de corazón dio un paso más que lo acerca a regresar a su casa. Es que en las últimas horas se concretó su traslado desde el Hospital Garrahan hacia el Hospital Universitario Austral para continuar con su recuperación, lo que significó un gran cambio para él y toda su familia.

Felipe llegó al Austral en la jornada de ayer, martes. Cerca de las 16 horas, se desplegó un operativo que incluyó el desplazamiento hacia el Garrahan de una ambulancia del SAME de Pilar y médicos y enfermeros del Hospital Pediátrico Falcón quienes se encargaron de todo lo necesario para la llegada de Felipe al Austral.

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En el Garrahan, Felipe esperaba junto a su mamá Gisela Escalante, el momento de abordar la unidad y retornar al distrito luego de haber permanecido 10 meses en la institución ubicada en el barrio de Parque Patricios.

Antes de dejar el nosocomio, Felipe recibió una cálida y emotiva despedida por parte del equipo médico y las y los enfermeros que lo acompañaron a lo largo de su estadía. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

“Ayer Feli volvió a ver el afuera después de 10 meses. Se despidió de toda la Terapia 35 que durante este tiempo fue nuestro hogar. Nunca vamos a dejar de agradecer al Garrahan por haberle salvado la vida”, expresó Gisela Escalante en diálogo con Pilar de Todos.

Su desembarco en el Austral llegó tras gestiones impulsadas por el Municipio de Pilar. “Nosotros trabajamos por nuestra cuenta, no contamos con una obra social pero el Municipio pudo hacer todos los trámites para que el Austral pueda recibirnos”, expresó Gisela.

Fue esa la mejor opción ya que el niño aun necesita monitoreo constante y una internación prolongada. Actualmente, Felipe está conectado a un respirador hasta lograr el correcto fortalecimiento de sus pulmones.

Mientras acompañan al pequeño en su recuperación, su familia ahora se reorganiza de una forma más cómoda. “Estamos a tan solo 15 minutos de casa. Y eso nos ayuda un montón para volver a reencontrarnos como familia. Y si bien, para Feli todavía sigue siendo su casa un cuarto de hospital, estamos a la espera de, cuando sea el momento, poder llevarlo a nuestro hogar”, consignó Gisela.

Felipe nació con una miocarditis dilatada. Estuvo en Emergencia Nacional a la espera de un corazón. El órgano llegó y Felipe fue trasplantado en noviembre del año pasado en el Hospital Garrahan.

A partir de su historia, la familia de Felipe emprendió una noble campaña para difundir la importancia de la donación de órganos pediátricos.

La semana pasada, en el marco del Día Nacional de la Donación de órganos, toda la familia de Felipe encabezó, junto al Municipio, una jornada de concientización en el centro de Pilar.

“Hoy, estamos felices. Felipe nos renueva y esta lucha es para agradecer que lo tenemos con nosotros”, cerró Escalante.