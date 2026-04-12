La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) advirtió por el impacto que tendrá la eliminación del Plan Remediar, una política pública que durante más de dos décadas garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales a millones de personas en todo el país.

"Esta medida, enmarcada en un ajuste brutal e inhumano, representa un ataque directo a la vida y a la dignidad de millones de compatriotas que dependen de la salud pública para sobrevivir", afirmó el secretario General de FESINTRAS, Pablo Maciel.

El dirigente recordó que el programa fue creado en 2002, en el contexto de la crisis socioeconómica, con el objetivo de asegurar la provisión gratuita de medicamentos esenciales a través de la red de Atención Primaria de la Salud. A lo largo de más de dos décadas, permitió la distribución de botiquines con más de 70 medicamentos en cerca de 8.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en todo el país. Además, sostuvo que su implementación generó ahorros para el Estado mediante la compra centralizada de insumos.

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Desde la organización señalaron que los efectos del desfinanciamiento ya se observan en distintos puntos del sistema sanitario. "Miles de pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y asma, han dejado de tomar su medicación por no poder costearla, multiplicando las internaciones por cuadros perfectamente evitables", advirtió Maciel.

Sube demanda en hospitales

En ese sentido, agregó: "La demanda se traslada a los hospitales de alta complejidad, colapsando un sistema que ya se encuentra al límite. El cierre definitivo reservará el derecho a la salud únicamente para quienes puedan pagarlo. No es ahorro: es crueldad institucionalizada".

Frente a este escenario, el secretario General fue categórico: “El Remediar no es un gasto, es una inversión en la vida de millones de familias argentinas. Cada botiquín que deja de llegar a un CAPS es un paciente que abandona su tratamiento, una guardia que se colapsa, un derecho que se viola. Le decimos con toda claridad al Gobierno Nacional: con la salud del pueblo no se negocia”.

Maciel también convocó a distintos sectores a pronunciarse frente a la medida. “Hacemos un llamado urgente a gobernadores, legisladores y organizaciones sociales a ponerse al frente de este reclamo. La salud de nuestros pueblos no puede ser moneda de cambio. Convocamos a una Campaña Nacional en Defensa del Plan Remediar: que en cada centro de salud y en cada plaza se escuche la voz de los que hoy se retiran con las manos vacías”.

Desde FESINTRAS exigieron la restitución del programa y de su presupuesto en los centros de salud de todo el país, así como el cumplimiento de las normativas que garantizan el acceso a la salud pública.