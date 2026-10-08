Las mujeres que superaron un cáncer de mama presentan arterias significativamente más rígidas que aquellas sin antecedentes oncológicos, incluso cinco años después de recibir el alta médica. Así lo determinó un equipo de investigadores del Hospital Universitario Austral, la Universidad Austral y el CONICET, que detectó esta alteración vascular persistente asociada a un mayor riesgo de infarto, ACV y otros eventos cardíacos.

El hallazgo obliga a repensar el seguimiento de las pacientes. En condiciones normales, las arterias son elásticas: se expanden y contraen en cada latido para amortiguar el paso de la sangre. Cuando se endurecen, el corazón debe bombear con más fuerza, lo que acelera el desgaste del sistema circulatorio.

Cómo se aisló el impacto del cáncer

Las arterias suelen perder flexibilidad por factores de riesgo tradicionales —edad, presión alta, colesterol, diabetes, obesidad, tabaquismo o sedentarismo—. Para aislar el efecto puntual del cáncer de mama, los científicos aplicaron una metodología estadística que comparó parejas de pacientes virtualmente idénticas en todas esas variables, con el antecedente oncológico como única diferencia.

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El trabajo, publicado a fines de marzo de este año en la revista internacional Cardio-Oncology, analizó a más de 2.300 mujeres de entre 35 y 65 años sin enfermedades cardíacas previas, a quienes se les midió la velocidad de la onda de pulso, el indicador de referencia mundial para evaluar la elasticidad vascular. El resultado: aun compartiendo el mismo perfil de salud, peso y edad, las sobrevivientes de cáncer de mama registraron arterias significativamente más rígidas que sus pares.

Una combinación de factores, según los autores

El estudio no determina con certeza el origen del fenómeno, pero la hipótesis más fuerte de los autores apunta a un proceso multifactorial: la toxicidad vascular de ciertos esquemas de quimioterapia, la inflamación persistente de bajo grado y una serie de cambios metabólicos y celulares que alteran el funcionamiento de los vasos sanguíneos y aceleran el envejecimiento arterial. Esa combinación explicaría por qué la alteración persiste incluso años después de superada la enfermedad.

Un control simple como herramienta preventiva

Para contrarrestar esta secuela, los autores proponen incorporar la medición de la rigidez arterial —un estudio simple, rápido y sin pinchazos— como herramienta de control preventivo, que permitiría identificar tempranamente a las pacientes con mayor desgaste vascular y diseñar estrategias de protección cardiovascular personalizadas, con hábitos saludables, ejercicio o medicación, antes de que aparezca cualquier síntoma.

Del equipo de investigación participaron los doctores Renzo Melchiori, Manglio Miguel Rizzo, Noelia Brenzoni, Héctor González Alemán, Pamela Alarcón, Guido García, Alejandro Hita y Sergio González, pertenecientes a las Unidades de Cardiometabolismo y Cardio-Oncología y al Departamento de Oncología Clínica del Hospital Universitario Austral, además del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (Universidad Austral-CONICET).

Nuevos criterios para estratificar el riesgo

El consultor de Cardiología del Hospital Universitario Austral, Alejandro Hita, remarcó que desde hace años cardiólogos y oncólogos vienen observando puntos de contacto entre ambas especialidades, al señalar: “Desde hace varios años los cardiólogos junto a los oncólogos, venimos observando aspectos epidemiológicos confluyentes entre la enfermedad oncológica y la patología cardiovascular y esto es de gran relevancia dado que nos interpela sobre la posibilidad de identificar nuevos criterios en la estratificación de riesgo en esta particular población. Es por ello que desentrañar aspectos fisiopatológicos que nos permitan comprender esta problemática también nos permitirá proteger mejor a nuestros pacientes”.

Por su parte, el jefe de Oncología Clínica del Hospital Universitario Austral e integrante del grupo de trabajo de inmunobiología del cáncer del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (CONICET-UA), Manglio Miguel Rizzo, puso el foco en la responsabilidad del equipo médico ante el avance de los tratamientos: “Entender el impacto a largo plazo que tiene el diagnóstico de cáncer y sus tratamientos en los pacientes, es particularmente relevante en la actualidad. Los pacientes con antecedentes de cáncer curados son cada vez más numerosos, y saber cómo cuidarlos para prevenir otras enfermedades es una responsabilidad de todo el equipo multidisciplinario”.

En tanto, el jefe del servicio de Ecocardiografía y coordinador de Cardio-Oncología del HUA, Renzo Melchiori, sintetizó el alcance del hallazgo: “Nuestro trabajo aporta más evidencia a la idea creciente del impacto arterial a largo plazo del denominado binomio cáncer-tratamiento. Cabe remarcar que, a iguales factores de riesgo cardiovasculares, las pacientes con antecedentes de cáncer de mama presentan una mayor rigidez arterial, transcurridos los 5 años de superada la enfermedad. Esto nos interpela a optimizar las estrategias de prevención primaria cardiovascular en estos pacientes que, generalmente, no se encuentran representados en las poblaciones de riesgo cardiovascular”.

El artículo completo, titulado Arterial stiffness in long-term breast cancer survivors: a propensity score-matched analysis in primary prevention (“Rigidez arterial en sobrevivientes de cáncer de mama a largo plazo: un análisis con emparejamiento por puntaje de propensión en prevención primaria”), sienta un precedente para la medicina preventiva: integrar la cardiología al cuidado integral de las sobrevivientes de cáncer de mama y actuar antes de que aparezcan complicaciones cardiovasculares.