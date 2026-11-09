En el marco del Día Nacional de las y los Donantes de Sangre que se celebra este 9 de noviembre, desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires destacaron que entre enero y septiembre de este año se ha realizado una transfusión cada 3 minutos dentro del territorio bonaerense.

En concreto, desde el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires “Dra. Nora Etchenique” destacaron que se registraron más de 150.132 transfusiones en ese periodo.

La directora del Instituto , Laura González, destacó que “estas más de 150 mil transfusiones de hemocomponenetes –glóbulos rojos, plasma y plaquetas- se realizaron en todo el territorio bonaerense durante los primeros nueve meses del año”.

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Teniendo en cuenta las 150 mil transfusiones de hemocomponenetes entre enero y septiembre, el promedio de las mismas es de 550 por día, unas 23 por hora. Es decir, 1 transfusión cada 3 minutos.

Asimismo, González destacó que “estos datos son un indicador de la importancia real que tiene la Hemoterapia como especialidad médica y la donación de sangre en particular”, y agregó que “esta es la razón por la que continuamente insistimos en poner la donación en la agenda de la gente”.

Por otra parte, la directora provincial de Hemoterapia resaltó que “este 9 de noviembre celebramos el Día Nacional de las y los Donantes Voluntarios de Sangre con el agregado de la visita del Papa, por lo que decidimos extender los festejos durante todo el mes”, y agregó que “en total se van a realizan unas de 100 actividades en más de 60 localidades de la Provincia de Buenos Aires”.

Por último, González señaló: “Para nosotros es muy importante agasajar a las y los donantes voluntarios porque son quienes, con su compromiso social, ayudan a mejorar la salud de muchas personas que lo necesitan”.

Por último, desde el Instituto de Hemoterapia detallaron que de las 150.132 transfusiones de hemocomponentes, unas 101.226 fueron de glóbulos rojos; 30.007 de plaquetas; y 18.899 de plasma.

Actividades por el Día Nacional de las y los Donantes

El 9 de Noviembre de 1914, el médico argentino Luis Agote logró la primera transfusión exitosa con anticoagulantes. Por este motivo, es que en esa fecha en Argentina se celebra el Día Nacional de las y los Donantes Voluntarios de Sangre.

Por este motivo, la Provincia de Buenos Aires programó una serie de actividades que comenzaron durante la semana pasada y se extenderán durante todo el mes de noviembre:

Próximas Colectas de Sangre

Martes 10

• Localidad: Colón. Lugar: Hospital Eduardo Morgan. Dirección: Blvd. 50 574. Horario: 7 a 12 hs.

• Localidad: Rafael Castillo. Lugar: Iglesia Universal. Dirección: Carlos Casares 632. Horario: 9 a 13 hs.

• Localidad: Mar del Plata. Lugar: Colegio de Técnicos Distrito 5. Dirección: Dorrego 1371. Horario: 8 a 12 hs.

Jueves 12

• Localidad: Munro. Lugar: SAP. Dirección: Guillermo White 4546. Horario: 9 a 13 hs.

• Localidad: Guernica. Lugar: Hospital Grierson. Dirección: Alberdi 38. Horario: Desde las 8 hs.

• Localidad: Castelli. Lugar: Sociedad Italiana. Dirección: Calle Moreno 62. Horario: 8:30 a 12:30 hs.

Viernes 13

• Localidad: Rafael Calzada. Lugar: Escuela Secundaria N° 9. Dirección: Sarmiento 2189. Horario: 8 a 12 hs.

• Localidad: Trenque Lauquen. Lugar: Hospital Municipal "Pedro T. Orellana". Dirección: Castelli 150. Horario: 7 a 13 hs.

• Localidad: Jose C. Paz. Lugar. UNPAZ. Dirección: Alem 4593. Horario: 9 a 13 hs.

• Localidad: Laferrere. Lugar: Plaza La Salita. Dirección: Av. Luro 3010. Horario: 9 a 13 hs.

Sábado 14

• Localidad: Florida. Lugar: Colegio La Salle. Dirección: Pdte. Hipólito Yrigoyen 2599. Horario: 8 a 12 hs.

• Localidad: La Plata. Lugar: Plaza Malvinas Arg. (Unidad Movil). Dirección: Av. 51 y 19. Horario: 16 a 19 hs.

• Localidad: San Vicente. Lugar: Hospital "Dr. Ramón Carrillo". Dirección: Larrea y Santoro. Horario: 11 a 14 hs.

• Localidad: Quilmes. Lugar: Pejerrey Club Quilmes. Dirección: Av. Cervantes y Av. Isidoro Iriarte. Horario: 9 a 11 hs.

Lunes 16

• Localidad: Martínez. Lugar: Ecompass. Dirección: Saenz Valiente 2420. Horario: 9 a 13 hs.