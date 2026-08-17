La circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causa de internación por infecciones respiratorias agudas bajas como la bronquiolitis, continúa en aumento en la Argentina y mantiene una fuerte incidencia sobre la población infantil.

Los especialistas señalan que la estrategia adoptada en la provincia de Córdoba, que incluye darle dosis del anticuerpo nirsevimab a los recién nacidos, debería expandirse al resto del país.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), hasta la semana epidemiológica 28 se notificaron más de 65.000 casos de bronquiolitis. Además, en lo que va de 2026 se registraron 2.267 hospitalizaciones con detección de VSR.

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Los datos oficiales muestran que las detecciones del virus entre personas internadas mantienen una tendencia ascendente desde la semana epidemiológica 13 y superan los 100 casos semanales desde la SE23. Sólo entre las semanas 28 y 29 se registraron 563 detecciones.

El grupo más afectado es el de los menores de cinco años y, dentro de esa franja, los bebés menores de un año concentran la mayor cantidad de casos positivos. Los menores de esa edad también presentan los mayores porcentajes de positividad tanto entre los pacientes ambulatorios como entre quienes requieren internación.

Evolución

La evolución del VSR también marca un cambio en el escenario de los virus respiratorios. Mientras la circulación de influenza comenzó a descender después de alcanzar su pico semanas atrás, las detecciones de VSR continúan creciendo, en paralelo con el aumento de las internaciones pediátricas. Los especialistas esperan que la circulación siga en ascenso durante las próximas semanas.

“El VSR sigue siendo uno de los principales motivos de hospitalización por causas respiratorias en lactantes y continúa generando una importante carga de enfermedad en la población infantil”, señaló el pediatra y neonatólogo Néstor Vain.

El especialista remarcó además que la enfermedad grave no se limita a los bebés con factores de riesgo. “La mayoría de los niños que desarrollan enfermedad grave habían nacido sanos y a término, sin factores de riesgo conocidos”, explicó, y advirtió que “todos los bebés están en riesgo de enfermarse”, ya que no es posible anticipar qué lactantes desarrollarán cuadros severos.

Una brecha de protección

La Argentina incorporó en 2024 la vacunación materna contra el VSR al Calendario Nacional, una herramienta destinada a transferir anticuerpos al bebé durante el embarazo y reducir el riesgo de enfermedad grave durante los primeros meses de vida.

Sin embargo, los especialistas advierten que todavía existe un grupo importante de bebés que llega a su primera temporada de circulación viral sin una protección suficiente. Puede ocurrir porque nacieron fuera del período de vacunación de las embarazadas, porque sus madres no pudieron recibir la vacuna o porque no transcurrió el tiempo necesario entre la inmunización y el parto.

También puede suceder que, al comenzar la temporada de mayor circulación del VSR, hayan pasado varios meses desde el nacimiento y la protección adquirida durante el embarazo haya disminuido, aunque el bebé continúe dentro del primer año de vida, una etapa de particular vulnerabilidad.

“Hoy estamos en un escenario muy alentador, completamente distinto al de hace algunos años, porque contamos con herramientas muy eficaces que disminuyen el riesgo de formas graves y las internaciones por VSR”, sostuvo Analía De Cristófano, jefa de Infectología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Para la especialista, el desafío consiste en “lograr que todos los lactantes, independientemente del momento del año en que nazcan, reciban la estrategia preventiva más adecuada y atraviesen protegidos su primera temporada de circulación del virus”.

Avance cordobés

En este contexto, Córdoba se convirtió en la primera provincia en avanzar con una estrategia integrada destinada a cerrar las brechas de protección. La provincia incorporó cerca de 10.000 dosis de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada que permite proteger a los bebés frente al VSR.

La estrategia contempla su administración a recién nacidos antes del alta de las maternidades y en vacunatorios habilitados. Está dirigida a niños nacidos desde el 1° de enero de 2026 que cumplan con los criterios de elegibilidad y a bebés con condiciones de riesgo nacidos desde el 1° de septiembre de 2025.

“El objetivo es promover la equidad en el acceso a medidas de prevención de infecciones respiratorias agudas bajas como la bronquiolitis en bebés”, explicaron especialistas que participan de la implementación.

Diversas sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, recomiendan avanzar hacia estrategias que combinen la vacunación durante el embarazo con anticuerpos monoclonales de acción prolongada para aquellos bebés que no fueron protegidos por la inmunización materna.

En ese sentido, los especialistas afirman que la experiencia cordobesa podría marcar un camino para ampliar la protección. “En Argentina, salvo en la provincia de Córdoba, quienes ejercemos la pediatría enfrentamos una situación compleja: sabemos que los lactantes no protegidos mediante inmunización materna pueden beneficiarse con nirsevimab”, sostuvo Vain.

El pediatra concluyó: “Nuestra esperanza es que la estrategia adoptada por Córdoba se convierta pronto en estrategia nacional”.

Fuente: Agencia DIB