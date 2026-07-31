El programa municipal gratuito de salud visual sigue recorriendo los barrios de Pilar con controles oftalmológicos y entrega de lentes recetados a niños y niñas en edad escolar.

La iniciativa denominada “Ver bien, Aprender mejor” está dirigida a las y los chicos de entre 6 y 12 años y en esta oportunidad desembarcó en el Centro de Desarrollo Infantil “Amigos de Chirú” ubicado en el barrio Toro de la localidad de Presidente Derqui.

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Allí, el intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, encabezaron el operativo donde los niños recibieron de forma gratuita sus lentes recetados.

“Esta iniciativa busca cuidar la salud visual y ayuda a fortalecer el aprendizaje de niños y niñas del distrito”, expresaron desde el Municipio.

"Este programa cuida la salud visual de los chicos de nuestros barrios. Cada anteojo que entregamos, es una nueva oportunidad para que puedan aprender, crecer y soñar con un futuro mejor", indicó por su parte el jefe comunal.

La jornada contó con el acompañamiento de la secretaria de Desarrollo Social, Paula González y una gran cantidad de familias que se acercaron a participar.