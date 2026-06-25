El programa de controles oftalmológicos continúa recorriendo los Clubes Municipales de Pilar. Impulsado por la Comuna, se trata de la iniciativa denominada “Ver Bien, Aprender Mejor” que prevé la realización de controles visuales a niños y niñas en edad escolar – entre 6 y 12 años – para “fortalecer el cuidado de la salud visual, promover el desarrollo educativo de los chicos y garantizar mejores condiciones para su aprendizaje”.

En esta oportunidad el operativo tuvo lugar en el Club Municipal de la localidad de Manuel Alberti y estuvieron presentes el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

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"Seguimos llevando adelante operativos de Ver Bien, Aprender Mejor en las localidades de Pilar. Para nosotros es muy importante llevar adelante este tipo de políticas públicas porque son fundamentales para garantizar el aprendizaje y el proceso educativo de nuestros chicos", expresó el jefe comunal.

Por su parte, Laurent destacó la importancia de esta política pública “para que más chicos y chicas puedan acceder a controles oftalmológicos y, si lo necesitan, recibir sus anteojos".

En tanto, Peralta agregó que el programa “acompaña la trayectoria educativa de chicos y chicas en edad escolar para que puedan ver bien y aprender mejor".

Cabe destacar que además de realizar controles visuales a niños y niñas en edad escolar, también se contempla la entrega anteojos de forma gratuita a quienes los necesiten.

