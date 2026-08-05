Se desarrolló en el distrito un nuevo operativo de salud visual, esta vez en la localidad de Manuel Alberti.

La jornada, en el marco del programa denominado "Ver Bien, Aprender Mejor", se concretó en el Club Municipal.

Allí, el intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, acompañó a las familias que fueron parte de una nueva entrega de anteojos destinados a niños y niñas en edad escolar.

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Los lentes fueron recetados por profesionales de la salud, luego del control visual estipulado en este programa, todo de forma totalmente gratuita.

Durante la actividad, el jefe comunal expresó: “Realizamos una nueva entrega de anteojos del programa “Ver Bien, Aprender Mejor” para que los chicos de Pilar puedan estudiar y aprender en las mejores condiciones". "Seguimos acompañando la salud y la educación", remarcó.

Entre otros puntos, “Ver Bien, Aprender Mejor” ya desembarcó en los barrios Toro y Monterrey de Presidente Derqui; el Club Municipal Astolfí-Manzone; el Club Municipal Tribarrial.