El intendente Federico Achával, junto a la secretaria General, Soledad Peralta, y al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, recorrió el Policonsultorio de Tribarrial en el marco del plan integral para reforzar la salud en cada uno de los barrios de Pilar. Este espacio fue creado para reforzar la atención médica de calidad y cercana a los vecinos y vecinas de La Lomita, San Alejo y Agustoni.

Durante la recorrida, el jefe comunal señaló: "En los Policonsultorios de Tribarrial todos los días trabajamos en mejorar la prevención y brindar la atención que cada vecino necesita". "En Pilar estamos convencidos de que la salud es un derecho, por eso acercamos la atención a cada barrio, fortaleciendo el sistema y cuidando a cada familia", destacó.

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Por su parte, Peralta agregó: “Nos alegra ver que tantos vecinos reciben en este nuevo Centro la atención sanitaria que necesitan cerca de sus casas". En tanto, Laurent expresó: “Recorrimos este policonsultorio que cuida la salud de esta comunidad que creció mucho en los últimos años, y que hoy recibe cerca de sus casas una atención médica de calidad y en constante articulación con nuestro sistema público de hospitales”.

También estuvo presente el secretario de Salud, Hernán Galimberti.