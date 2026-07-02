El Municipio de Pilar continúa recorriendo los barrios con el programa “Ver Bien, aprender mejor” que apunta a cuidar la salud visual de niños y niñas en edad escolar.

En esta oportunidad, se llevó adelante un operativo en el barrio Monterrey de la localidad de Presidente Derqui.

Allí, el intendente Federico Achával acompañó la jornada junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, y a representantes de la Fundación Banco Provincia.

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Durante la actividad, niños y niñas recibieron sus anteojos en el marco de esta iniciativa de la Provincia de Buenos Aires que apunta a los cuidados oftalmológicos durante la edad escolar.

“Esta es una iniciativa que acompaña la salud visual de los más chicos para que puedan estudiar en las mejores condiciones. Detrás de cada anteojo que entregamos hay una nueva oportunidad para aprender, crecer y construir un mejor futuro", remarcó el intendente.

Por su parte, Laurent afirmó: “Seguimos trabajando para que este programa esté presente en todos los barrios de Pilar. Hoy llegamos al barrio Monterrey para acompañar la trayectoria educativa de todos los chicos y chicas de primaria”.

Asimismo, Peralta agregó: “Chicos y chicas en edad escolar recibieron sus anteojos para que nada sea un impedimento en el camino hacia el aprendizaje. Vamos a seguir llevando este programa a cada una de las localidades de Pilar”.

Acompañaron en la actividad la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro, y la gerenta de la institución, Victoria Iommi.

“Seguimos construyendo un mejor futuro para todas y todos”, cerró Achával.

