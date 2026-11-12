El Municipio del Pilar continúa llevando operativos de salud a los distintos barrios del distrito. Un nuevo “Salud en tu barrio” se desarrolló en Santa María.

La iniciativa busca reforzar la atención médica en las diferentes localidades y cuidar la salud de los vecinos en la cercanía de sus hogares.

Estuvieron presentes el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno Santiago Laurent y la secretaria General Soledad Peralta, según informó la Comuna.

“Seguimos trabajando para reforzar la atención médica en todos los barrios de Pilar y que los vecinos puedan acceder a trámites y servicios cerca de sus casas”, destacó Achával sobre el objetivo de estas jornadas.

“Estos operativos tienen el objetivo de acercar la salud a cada rincón del distrito y agilizar el acceso de la comunidad a los diferentes servicios que brinda el municipio”, sostuvo Laurent.

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“Estas iniciativas nos permiten acompañar a los vecinos y vecinas en el cuidado de su salud, mejorar la atención en los trámites y acercar derechos a cada barrio”, agregó, por su parte, Peralta sobre el acompañamiento a los vecinos.

La jornada contó con un Punto Muni móvil, entre otras postas para facilitar el acceso de los vecinos a diferentes trámites y servicios. También estuvo presente la subsecretaria de Salud, Rosario Beláustegui.

“Vamos a seguir estando cerca de cada familia de Pilar”, expuso Achával.

Una jornada con adultos mayores en el Centro de Jubilados de Villa Rosa

Por otro lado, el Municipio del Pilar continúa acompañando a los adultos mayores de las diferentes localidades del distrito. En ese marco, el intendente Achával visitó el Centro de Jubilados de Villa Rosa, donde compartió una jornada llena de actividades con los adultos mayores de la localidad. Lo acompañó el secretario de Gobierno, Santiago Laurent.

“Este es un lugar que es parte del corazón de la localidad y nos llena de alegría ver que sigue creciendo y sumando espacios para que nuestros adultos mayores puedan disfrutar de esta etapa de sus vidas”, expresó Achával sobre el centro de jubilados.

“Nos llena de alegría ver a tantos adultos mayores disfrutando en este centro de jubilados, que históricamente cumplió un rol fundamental para la comunidad”, señaló Laurent.

“En Pilar los respetamos, los cuidamos y vamos a defenderlos siempre”, cerró Achával.