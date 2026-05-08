El Municipio de Pilar avanza en el refuerzo de la atención en los Centros de Salud de Pilar, espacios que reciben a las y los vecinos que diariamente se acercan en busca de atención médica.

Desde la Comuna consignaron que en los CAPs se despliegan obras, se suman servicios y capacitaciones para el personal de salud.

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En ese marco, el intendente Federico Achával, junto a la secretaria General, Soledad Peralta, y el titular de Gobierno, Santiago Laurent, recorrieron el CAPs de Villa Astolfi. Allí, destacaron, se brinda atención médica de calidad a la comunidad.

Durante la recorrida los funcionarios conversaron con los profesionales que todos los días cuidan a los vecinos y vecinas.

Durante la visita, el jefe comunal destacó: "Hoy visitamos el Centro de Salud de Villa Astolfi, un espacio que abrió sus puertas hace muy poco y que es fundamental para la atención y prevención en la comunidad".

"En Pilar trabajamos todos los días para tener un sistema de salud cercano, que cuide y acompañe a nuestros vecinos", remarcó Achával.