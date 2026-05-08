El Municipio refuerza la atención en los Centros de Salud de Pilar
En los espacios sanitarios se despliegan obras, servicios y capacitaciones para el personal de salud. El intendente Achával recorrió el CAP de Villa Astolfi.
El Municipio de Pilar avanza en el refuerzo de la atención en los Centros de Salud de Pilar, espacios que reciben a las y los vecinos que diariamente se acercan en busca de atención médica.
Desde la Comuna consignaron que en los CAPs se despliegan obras, se suman servicios y capacitaciones para el personal de salud.
En ese marco, el intendente Federico Achával, junto a la secretaria General, Soledad Peralta, y el titular de Gobierno, Santiago Laurent, recorrieron el CAPs de Villa Astolfi. Allí, destacaron, se brinda atención médica de calidad a la comunidad.
Durante la recorrida los funcionarios conversaron con los profesionales que todos los días cuidan a los vecinos y vecinas.
Durante la visita, el jefe comunal destacó: "Hoy visitamos el Centro de Salud de Villa Astolfi, un espacio que abrió sus puertas hace muy poco y que es fundamental para la atención y prevención en la comunidad".
"En Pilar trabajamos todos los días para tener un sistema de salud cercano, que cuide y acompañe a nuestros vecinos", remarcó Achával.