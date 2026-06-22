El intendente Federico Achával, junto al titular de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, recorrieron el Centro de Salud de Toro, en Presidente Derqui, que brinda atención médica a los vecinos de la localidad cerca de sus domicilios.

“El Centro de Salud del barrio Toro es un espacio fundamental para fortalecer la prevención y seguir cuidando la vida de nuestros vecinos. Seguimos trabajando para acercar el sistema de salud a cada localidad", expresó Achával durante la recorrida.

“Para nosotros la salud es una prioridad, por eso construimos los centros de atención primaria que todos los días abren sus puertas y brindan atención a la comunidad”, expuso, en tanto, Santiago Laurent.

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En tanto, Peralta afirmó que desde el gobierno trabajan “para que cada vecino y vecina de Pilar reciba la atención sanitaria que necesita cerca de su casa”.

“Vamos a seguir trabajando para acercar la salud a cada barrio de Pilar”, agregó.

Un CAPS con ocho consultorios

El CAPS de Toro atiende todos los días y cuenta con clínica médica, pediatría y obstetricia, además de enfermería y vacunatorio.

Posee ocho consultorios, salón de usos múltiples, sala de espera y otros espacios destinados a la atención de la comunidad.