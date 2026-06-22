El Municipio refuerza el sistema de atención primaria de la salud
El intendente Achával recorrió el CAPS de Toro, en Derqui, que cuenta con ocho consultorios.
El intendente Federico Achával, junto al titular de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, recorrieron el Centro de Salud de Toro, en Presidente Derqui, que brinda atención médica a los vecinos de la localidad cerca de sus domicilios.
“El Centro de Salud del barrio Toro es un espacio fundamental para fortalecer la prevención y seguir cuidando la vida de nuestros vecinos. Seguimos trabajando para acercar el sistema de salud a cada localidad", expresó Achával durante la recorrida.
“Para nosotros la salud es una prioridad, por eso construimos los centros de atención primaria que todos los días abren sus puertas y brindan atención a la comunidad”, expuso, en tanto, Santiago Laurent.
En tanto, Peralta afirmó que desde el gobierno trabajan “para que cada vecino y vecina de Pilar reciba la atención sanitaria que necesita cerca de su casa”.
“Vamos a seguir trabajando para acercar la salud a cada barrio de Pilar”, agregó.
Un CAPS con ocho consultorios
El CAPS de Toro atiende todos los días y cuenta con clínica médica, pediatría y obstetricia, además de enfermería y vacunatorio.
Posee ocho consultorios, salón de usos múltiples, sala de espera y otros espacios destinados a la atención de la comunidad.