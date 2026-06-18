El Municipio de Pilar llevó adelante un nuevo operativo de salud visual en el marco del programa comunal “Ver bien, Aprender Mejor” que tiene como objetivo fortalecer el aprendizaje de las y los chicos.

La iniciativa está dirigida a chicos y chicas de entre 6 y 12 años, y consiste en la realización de controles oftalmológicos y, en caso de ser necesario, el otorgamiento de lentes sin cargo.

El operativo se llevó adelante en el Club Municipal Tribarrial y contó con la participación del intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

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“Hoy realizamos un nuevo operativo de este programa con el que niñas y niños pueden hacer sus controles oftalmológicos y, si lo necesitan, recibir sus anteojos para seguir aprendiendo y construir un futuro mejor", destacó el jefe comunal.

Por su parte, Laurent destacó que "con este programa más chicos y chicas pueden acceder a controles oftalmológicos, y eso nos permite cuidar su salud y acompañar su educación". Asimismo, Peralta expresó: "Con esta iniciativa acercamos a nuestros barrios herramientas que acompañan a los chicos en su aprendizaje y cuidan su salud".

Este programa llega a todas las localidades del distrito para realizar controles visuales a niños y niñas en edad escolar. Además, entrega anteojos de forma gratuita a quienes los necesiten.

“El objetivo es fortalecer el cuidado de la salud visual, promover el desarrollo educativo de los chicos y garantizar mejores condiciones para su aprendizaje”, destacaron desde el Municipio.



