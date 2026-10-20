El Municipio realizó un nuevo operativo de entrega de anteojos a niños en edad escolar
“Ver bien, aprender mejor” es la iniciativa que llega con lentes a los chicos y chicas del distrito. “Seguimos cuidando la salud de los más chicos”, expresó el intendente Achával.
El Municipio de Pilar llevó adelante un nuevo operativo del programa de salud visual “Ver Bien, aprender mejor”, iniciativa que prevé la entrega de anteojos a niños y niñas de entre 6 y 12 años.
La actividad, esta vez, tuvo lugar en el barrio Los Tilos de La Lonja y se llevó adelante en el marco de un operativo de inclusión con el que el Municipio acerca servicios del Estado a la comunidad.
De la jornada participó el intendente Federico Achával acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.
Durante la actividad, el jefe comunal destacó: “Nos da mucha alegría venir a la plaza de Los Tilos, un espacio que recuperamos para que sea un punto de encuentro de la comunidad, donde hoy llevamos adelante un nuevo operativo de inclusión y del programa “Ver bien, aprender mejor”. Con estas iniciativas seguimos cuidando la salud de los más chicos y construyendo un Pilar con más oportunidades".
Por su parte, Laurent expresó: “Estos operativos permiten acercar a las familias herramientas muy importantes para cuidar su salud, mejorar la educación de los más chicos y realizar diferentes trámites de forma rápida”.
En tanto, Peralta manifestó: “Con estas jornadas, seguimos acercando el Estado a todos los barrios y localidades de Pilar”.
También estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social, Paula González, y la subsecretaria de Salud, Rosario Beláustegui.