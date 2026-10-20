El Municipio de Pilar llevó adelante un nuevo operativo del programa de salud visual “Ver Bien, aprender mejor”, iniciativa que prevé la entrega de anteojos a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

La actividad, esta vez, tuvo lugar en el barrio Los Tilos de La Lonja y se llevó adelante en el marco de un operativo de inclusión con el que el Municipio acerca servicios del Estado a la comunidad.

De la jornada participó el intendente Federico Achával acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

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Durante la actividad, el jefe comunal destacó: “Nos da mucha alegría venir a la plaza de Los Tilos, un espacio que recuperamos para que sea un punto de encuentro de la comunidad, donde hoy llevamos adelante un nuevo operativo de inclusión y del programa “Ver bien, aprender mejor”. Con estas iniciativas seguimos cuidando la salud de los más chicos y construyendo un Pilar con más oportunidades".

Por su parte, Laurent expresó: “Estos operativos permiten acercar a las familias herramientas muy importantes para cuidar su salud, mejorar la educación de los más chicos y realizar diferentes trámites de forma rápida”.

En tanto, Peralta manifestó: “Con estas jornadas, seguimos acercando el Estado a todos los barrios y localidades de Pilar”.

También estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social, Paula González, y la subsecretaria de Salud, Rosario Beláustegui.