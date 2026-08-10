El Municipio de Pilar avanzó en la realización de obras de puesta en valor en un Centro de Salud del distrito.

Las tareas se concretaron en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Los Cachorros.

Tras los trabajos, el servicio sumó nuevos espacios para mejorar la atención de las y los vecinos.

Este lunes, el intendente Federico Achával recorrió el lugar, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Durante la recorrida, Achával señaló: “Es una gran alegría ver cómo este centro de salud, que ya habíamos ampliado, hoy está totalmente renovado con nuevos espacios para mejorar la atención de nuestros vecinos y vecinas. Para nosotros es muy importante seguir trabajando en la prevención, por eso sumamos nuevos servicios, para que las familias de la localidad puedan recibir una atención cercana”.

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Actualmente el renovado CAPS de Los Cachorros cuenta con consultorios, sala de espera, admisión, laboratorio, enfermería, pediatría, clínica, farmacia, ecografía, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, fonoaudiología y asistente social; entre otros espacios y servicios.

"Este centro de salud hoy está renovado, con nuevos servicios y especialidades médicas para cuidar la vida de cada familia. Vamos a seguir fortaleciendo la atención y la prevención en cada barrio", expuso Laurent.

Por su parte, Peralta destacó: "Este es un espacio que renovamos y al que sumamos nuevas especialidades. La salud es un derecho, por eso seguimos trabajando para acercar una atención de calidad a nuestros vecinos".

“Vamos a seguir trabajando para llevar la salud a cada uno de nuestros barrios y localidades”, cerró el intendente.