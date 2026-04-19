El Municipio de Pilar encaró mejoras en un centro de atención primaria, con el objetivo de “continuar ampliando el acceso a la salud para los vecinos y vecinas de Pilar”.

En ese marco, el intendente Federico Achával recorrió, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent y a la secretaria General, Soledad Peralta; el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de La Lonja, donde recientemente se realizaron obras de ampliación y puesta en valor.

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“Hoy vinimos a este centro de salud, que todos los días brinda una atención rápida y cercana a las familias de los barrios", expuso el intendente junto a los vecinos.

"Para nosotros el nivel de atención primaria es fundamental, porque nos permite trabajar en la prevención para garantizar el derecho a la salud para todos y todas”, agregó.

El renovado CAPS de La Lonja, cuenta con consultorios, farmacia, enfermería, sala de espera, SUM y espacios para pediatría, entre otras áreas que permiten atender a la comunidad de la mejor manera.

“Seguimos acercando la salud a cada uno de nuestros barrios y localidades”, cerró el intendente.