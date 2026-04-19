El Municipio realizó obras de ampliación y mejora en un Centro de Salud
Se trata del de La Lonja, que fue recorrido por el intendente Achával. “El nivel de atención primaria es fundamental”, expuso.
El Municipio de Pilar encaró mejoras en un centro de atención primaria, con el objetivo de “continuar ampliando el acceso a la salud para los vecinos y vecinas de Pilar”.
En ese marco, el intendente Federico Achával recorrió, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent y a la secretaria General, Soledad Peralta; el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de La Lonja, donde recientemente se realizaron obras de ampliación y puesta en valor.
“Hoy vinimos a este centro de salud, que todos los días brinda una atención rápida y cercana a las familias de los barrios", expuso el intendente junto a los vecinos.
"Para nosotros el nivel de atención primaria es fundamental, porque nos permite trabajar en la prevención para garantizar el derecho a la salud para todos y todas”, agregó.
El renovado CAPS de La Lonja, cuenta con consultorios, farmacia, enfermería, sala de espera, SUM y espacios para pediatría, entre otras áreas que permiten atender a la comunidad de la mejor manera.
“Seguimos acercando la salud a cada uno de nuestros barrios y localidades”, cerró el intendente.