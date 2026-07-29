El Municipio de Pilar encaró una nueva serie de obras de ampliación en el Hospital Juan C. Sanguinetti.

Se trata de un paquete de obras que incluyen tareas de modernización y la construcción de nuevos quirófanos.

Desde la Comuna destacaron que de esta manera “el municipio sigue trabajando para ampliar el acceso a la salud pública de calidad”.

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El intendente Federico Achával, junto con el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, recorrieron el Hospital y destacaron que los trabajos “van a permitir mejor el sistema de atención y acompañar a nuestros vecinos”.

"Vamos a seguir invirtiendo en infraestructura, equipamiento y tecnología para fortalecer el sistema de salud en Pilar", remarcó el jefe comunal.

En la recorrida también estuvieron presentes el secretario de Salud, Hernán Galimberti; la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui, y el titular de Infraestructura, Luis Bonfante.