El Municipio realiza nuevas obras de ampliación en el Hospital Sanguinetti
Se trata de un paquete de tareas de modernización y la construcción de nuevos quirófanos. El intendente Federico Achával recorrió el centro de salud.
El Municipio de Pilar encaró una nueva serie de obras de ampliación en el Hospital Juan C. Sanguinetti.
Se trata de un paquete de obras que incluyen tareas de modernización y la construcción de nuevos quirófanos.
Desde la Comuna destacaron que de esta manera “el municipio sigue trabajando para ampliar el acceso a la salud pública de calidad”.
El intendente Federico Achával, junto con el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, recorrieron el Hospital y destacaron que los trabajos “van a permitir mejor el sistema de atención y acompañar a nuestros vecinos”.
"Vamos a seguir invirtiendo en infraestructura, equipamiento y tecnología para fortalecer el sistema de salud en Pilar", remarcó el jefe comunal.
En la recorrida también estuvieron presentes el secretario de Salud, Hernán Galimberti; la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui, y el titular de Infraestructura, Luis Bonfante.