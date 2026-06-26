El Municipio destacó la importancia de continuar fortaleciendo el sistema de salud en las diferentes localidades de Pilar con el objetivo de que “todos los vecinos y vecinas accedan a una salud pública de calidad”.

En ese marco, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, recorrieron el Centro de Atención Primaria del barrio Villa Luján, en Presidente Derqui.

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“Este centro todos los días acompaña a los vecinos y vecinas para que puedan atenderse cerca de sus hogares. Seguimos acercando la salud y la prevención a cada barrio", expresó el funcionario local.

Mientras que Peralta remarcó: “Creemos fuertemente en la importancia de la prevención y en los controles médicos para cuidar a cada familia y que cada vecino de Pilar tenga la atención médica que necesita cerca de su casa”.

Este CAPs brinda atención a las y los habitantes del barrio en especialidades como clínica general, enfermería, vacunación, pediatría, obstetricia y nutrición, entre otras.