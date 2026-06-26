El Municipio pone el foco en la atención médica de cercanía en Pilar
Desde la Comuna destacan la importancia de los Centros de Atención Primaria para que vecinos accedan a controles y prevención cerca de sus casas.
El Municipio destacó la importancia de continuar fortaleciendo el sistema de salud en las diferentes localidades de Pilar con el objetivo de que “todos los vecinos y vecinas accedan a una salud pública de calidad”.
En ese marco, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, recorrieron el Centro de Atención Primaria del barrio Villa Luján, en Presidente Derqui.
“Este centro todos los días acompaña a los vecinos y vecinas para que puedan atenderse cerca de sus hogares. Seguimos acercando la salud y la prevención a cada barrio", expresó el funcionario local.
Mientras que Peralta remarcó: “Creemos fuertemente en la importancia de la prevención y en los controles médicos para cuidar a cada familia y que cada vecino de Pilar tenga la atención médica que necesita cerca de su casa”.
Este CAPs brinda atención a las y los habitantes del barrio en especialidades como clínica general, enfermería, vacunación, pediatría, obstetricia y nutrición, entre otras.