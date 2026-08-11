El intendente de Pilar, Federico Achával, recorrió el Hospital Central de Pilar (HCP) y presentó un nuevo electroencefalograma, equipamiento que amplía las posibilidades de diagnóstico del centro de salud y beneficia a vecinos y vecinas de todo el distrito.

Durante la visita, el jefe comunal compartió un encuentro con pacientes que habían sido atendidos de urgencia en el hospital, en el marco de la incorporación de tecnología al sistema sanitario local.

Un sueño que sigue creciendo

“El Hospital Central de Pilar, un sueño de los pilarenses que transformamos en realidad, sigue creciendo y sumando tecnología para brindar una mejor atención y cuidar la vida de todas las familias”, destacó Achával junto a los vecinos.

Puede interesarte

“Hoy presentamos nuevo equipamiento y compartimos un encuentro muy especial junto a vecinos, que fueron atendidos de urgencia en el hospital y que, gracias a su fortaleza y al trabajo de nuestros equipos de salud, pudieron salir adelante”, agregó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

También estuvieron presentes en la actividad el secretario de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui.

“Cada vida que se salva nos demuestra lo importante que es seguir trabajando para reforzar nuestro sistema de salud”, cerró el jefe comunal.