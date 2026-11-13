El Municipio de Pilar inauguró este viernes las obras de ampliación que se llevaron adelante en el Hospital Pediátrico Federico Falcón, ubicado en la localidad de Del Viso.

En el acto de inauguración estuvo presente el intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent y la secretaria General, Soledad Peralta; además de funcionarios y personal de salud.

Así, quedaron habilitadas instalaciones como un nuevo Shock Room con seis camas, un nuevo office de enfermería integrado al sector de emergencias, una nueva sala de internación con otras seis camas y un nuevo acceso para las ambulancias.

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Se trata de espacios que forman parte de un proceso de renovación y modernización del hospital que lleva adelante la Comuna.

“Es una gran alegría poder inaugurar esta nueva ampliación del Hospital Falcón, un espacio que desde hace un tiempo venimos equipando con nuevas herramientas y tecnologías, para cuidar mejor a nuestros chicos y chicas. Para nosotros es muy importante poder garantizar el derecho a la salud, por eso tomamos la decisión de fortalecer y mejorar cada uno de nuestros hospitales”, expresó el intendente Achával.

Asimismo, Laurent señaló: “Hoy es un día muy importante para el Hospital Falcón, porque se inaugura esta nueva ampliación, que nos permite brindar una atención de calidad para los chicos y chicas de Pilar. Hace poco en este hospital incorporamos un nuevo tomógrafo y hoy estamos sumando estas nuevas instalaciones”.

Por su parte, Peralta expresó: “Nos llena de alegría poder inaugurar esta ampliación en el Hospital Pediátrico Falcón, que es el corazón de nuestro sistema de salud. Queremos que cada familia de Pilar sepa que sus hijos van a tener un hospital que los va a abrazar, recibir y cuidar cuando lo necesiten”.

“Creemos que la salud es una política pública fundamental, por eso seguimos fortaleciendo de manera integral el sistema de salud del distrito”, cerró el intendente.



