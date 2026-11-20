En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el municipio rindió homenaje a los trabajadores y trabajadoras de todo el sistema de salud pública de Pilar.

El reconocimiento contó con la participación del intendente Federico Achával y la secretaria General, Soledad Peralta quienes acompañaron el encuentro que se realizó en el Hospital Central de Pilar.

Allí se reconoció “el compromiso y el profesionalismo para cuidar a los vecinos y vecinas del distrito”, destacaron desde la Comuna.

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Durante el homenaje, el jefe comunal destacó: “Estamos acá para reconocer el enorme trabajo que hacen todos los días para cuidar a nuestra comunidad. Vamos a seguir acompañando el esfuerzo y el profesionalismo con el que brindan, día a día, una atención médica de calidad a cada pilarense”.

Por su parte, Peralta agregó: “En esta reunión tuvimos la posibilidad de compartir experiencias y ser testigos del compromiso humano que tienen los enfermeros de Pilar. Para nosotros es fundamental seguir abriendo las puertas y el corazón de todo el sistema de salud para cuidar la vida de cada vecino”.

Acompañó al intendente el secretario de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui.

“En Pilar seguimos trabajando para fortalecer el sistema de salud y seguir mejorando el acceso a la salud en todo el distrito”, cerró Achával.