El Municipio continúa fortaleciendo el sistema de salud pública en todo el distrito con el objetivo de “brindar una mejor atención a la comunidad”.

En ese marco, el intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta, recorrió el Hospital Pediátrico Municipal Federico Falcón donde se incorporó nuevo equipamiento, más tecnología y se siguen realizando obras de ampliación para mejorar la capacidad de atención, diagnóstico y tratamiento de los niños y niñas de Pilar.

Al respecto, el jefe comunal expresó: "En el Hospital Falcón ya sumamos un tomógrafo, guardia las 24 horas, nuevos consultorios, salas de aislamiento y continuamos realizando obras para ampliar y mejorar el servicio". "En Pilar seguimos trabajando todos los días para reforzar el sistema de salud y así brindarle una mejor atención a las familias", remarcó.

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Por su parte, Laurent señaló: “Este hospital tan importante para Pilar atiende día a día a nuestros chicos y cuenta con una guardia pediátrica para brindar atención sanitaria de calidad a las familias de todo el distrito”. "Seguimos trabajando para fortalecer y ampliar el acceso a la salud", destacó.

En tanto, Peralta se refirió a los nuevos avances: “Seguimos incorporando equipamiento y tecnología y reforzando la atención en salud para diagnosticar y tratar de la mejor manera a los niños y niñas de Pilar”.

En el Hospital Falcón se brinda atención de calidad a miles de niños por mes y se realizan 1500 tomografías. Además, se llevan adelante cirugías en los casos necesarios y se brinda atención en las especialidades de pediatría, terapia intensiva, traumatología, neurología y neurocirugía, neumonología, dermatología y nefrología, entre las más destacadas para seguir asegurando el acceso a la salud de los más pequeños.

En la recorrida también participaron el secretario de Salud, Hernán Galimberti; la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui, y el secretario de Infraestructura, Luis Bonfante.