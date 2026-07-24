El Municipio de Pilar realizó un nuevo operativo del programa Pilar sin Caries en el Comedor Confiar, con controles odontológicos y charlas preventivas dirigidas a los niños y niñas del barrio.

La iniciativa forma parte de un recorrido que el Municipio viene realizando por distintos puntos del distrito, llevando controles bucales a jardines, escuelas y centros comunitarios.

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Un plan que apunta a la prevención y a acercar la salud a los barrios

Las acciones se dan en el marco de un plan municipal que busca reforzar la prevención en salud bucal y acercar controles odontológicos a cada localidad de Pilar, sin necesidad de que las familias se trasladen a un centro de salud.

“Para nosotros, cuidar la salud y la sonrisa de los más chicos es una prioridad. Por eso, vamos a seguir acercando estas iniciativas a cada barrio”, sostuvo el secretario de Gobierno, Santiago Laurent.

Se suma a otras iniciativas sanitarias en el distrito

El operativo se enmarca en una serie de acciones sanitarias que el Municipio viene desplegando en distintos puntos de Pilar. Entre ellas, el programa "Ver bien, aprender mejor" realiza controles oftalmológicos y entrega de anteojos recetados a chicos en edad escolar, con jornadas como la que se realizó en el Club Municipal Astolfi-Manzone.

A esto se suma la reciente puesta en valor del Centro de Salud Tres Barrios, en Villa Rosa, que fue ampliado y refaccionado para brindar una mejor atención a los vecinos.

Allí, el intendente Federico Achával había señalado que la Comuna seguirá "reforzando el sistema de salud, invirtiendo en equipamiento, tecnología y profesionales para fortalecer el sistema de prevención y cuidar la vida de nuestra comunidad".