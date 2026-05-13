El Municipio desplegó un operativo de salud en un barrio de Pilar, iniciativa con la que apuntan a acercar diferentes servicios sanitarios a la población.

En esta oportunidad, el operativo se llevó adelante en el barrio San Alejo donde las y los vecinos pudieron acceder a realizarse controles preventivos en especialidades como cardiología, odontología y pediatría.

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“El objetivo es acercar una atención de calidad a los vecinos y vecinas, y para ello se llevan adelante operativos de distintas especialidades en diferentes barrios”, destacaron desde la Comuna.

La jornada estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, la secretaria General, Soledad Peralta, el secretario de salud Hernán Galimberti y la Subsecretaria Rosario Beláustegui.

Los operativos en los barrios se suman a otras estrategias que la Comuna impulsa en el plano sanitario, entre ellas el plan “Cuida tu corazón” que se desplegó en el Centro Cardiovascular emplazado en el Hospital Central de Pilar y que apuntó a controles preventivos para las mujeres que llevan adelante los comedores y merenderos del distrito.

Una iniciativa del mismo tenor tuvo lugar en el Cuartel de Bomberos de Pilar donde los servidores públicos también accedieron a controles de rutina.

Además, el Municipio también lleva adelante obras de mantenimiento y ampliación en los Centros de Atención Primaria, suma servicios y acerca capacitaciones permanentes al personal de salud.