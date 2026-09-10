El Municipio de Pilar realizó un nuevo operativo del programa “Cuida tu corazón”, donde los vecinos y vecinas pueden realizarse diferentes chequeos de salud.

En esta oportunidad, la jornada se desplegó en el Paseo de la Estación en Pilar centro y contó con la presencia del intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent.

A lo largo del día, una gran cantidad de familias accedieron a realizarse distintas consultas cardiológicas y revisiones para cuidar la salud en general.

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Durante la jornada, el jefe comunal destacó: “En el Paseo de la Estación realizamos un nuevo operativo de 'Cuidá tu Corazón', acercando controles de distintas especialidades a toda la comunidad. Seguimos acercando la salud a cada barrio con este programa que refuerza la prevención en cada localidad".

Por su parte, Laurent agregó: “Queremos que cada familia pueda acceder a una atención médica de calidad, por eso seguimos acercando a nuestros barrios estas iniciativas que cuidan la salud de nuestros vecinos".

También estuvo presente la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui .



