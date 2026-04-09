El Municipio llevó adelante una nueva jornada del programa “Pilar sin Caries” que tiene como objetivo acercar atención odontopediátrica para las y los niños del distrito.

La actividad tuvo lugar en el Centro de Desarrollo Infantil “Juana Azurduy” de la localidad de Manuel Alberti. Hasta allí se acercaron las familias para cuidar la salud bucal de los más chiquitos.

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La iniciativa contó con el acompañamiento del Intendente Federico Achával quien destacó: “Con este programa cuidamos la salud y la sonrisa de los más chicos. Para eso, acercamos a los barrios estos controles odontológicos y distintos espacios para promover hábitos saludables".

En estas jornadas, las familias reciben charlas preventivas y se realizan controles y atención odontológica para promover la salud bucal.

Acompañaron al intendente la secretaria General, Soledad Peralta; el titular de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria de Desarrollo Social, Paula González. “Vamos a seguir trabajando para garantizar derechos", cerró el intendente.

Los controles odontológicos llegan a los niños y niñas del distrito.



