El municipio de Pilar realizó una jornada de capacitación para el personal del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de La Lonja, en el marco del plan de formación permanente impulsado por la gestión municipal para fortalecer el sistema de salud pública del distrito.

El intendente Federico Achával estuvo presente en la actividad junto a la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; y la subsecretaria de Salud, Rosario Beláustegui.

El centro fue puesto en valor por el Municipio hace pocos meses y funciona de manera ininterrumpida, ofreciendo atención pública y gratuita a los vecinos de la localidad.

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"En Pilar la salud es una prioridad, por eso seguimos trabajando e invirtiendo para fortalecer la atención y la prevención en cada uno de nuestros barrios", sostuvo Achával durante la jornada.

El intendente también se refirió puntualmente al establecimiento: "En el Centro de Salud de La Lonja, un espacio que renovamos y transformamos, realizamos una capacitación para seguir fortaleciendo el trabajo del personal de salud que todos los días cuida a nuestra comunidad".

Al cierre, Achával remarcó el objetivo general de la política sanitaria local: "Seguimos trabajando para transformar y fortalecer el sistema de salud pública, para que cada vecino y vecina pueda acceder a una atención de calidad cerca de su casa".