El intendente de Pilar, Federico Achával, encabezó una nueva entrega de anteojos recetados a chicos y chicas en edad escolar, en el marco del programa municipal "Ver Bien, Aprender Mejor".

El operativo se realizó en el Club Municipal Tribarrial, con la participación de familias de distintos barrios del distrito.

Una política que llega a cada barrio

“Seguimos acercando esa política pública a todos los barrios, 'Ver Bien, Aprender Mejor', un programa que acompaña a los estudiantes que necesitan esta herramienta fundamental para aprender, crecer y desarrollar todo su potencial”, expuso el intendente.

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"Creemos que la educación es la política más transformadora que tenemos, por eso vamos a seguir impulsando estas iniciativas", agregó Achával.

También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, quienes acompañaron la entrega junto a equipos municipales.

Acompañamiento a la trayectoria educativa

Por su parte, Laurent destacó el objetivo pedagógico del programa: "Queremos que cada vez más chicos puedan estudiar, crecer y desarrollarse en las mejores condiciones, por eso trabajamos en estas iniciativas que los acompañan en su trayectoria educativa", sostuvo.

Hoy realizamos una nueva entrega de anteojos de “Ver Bien, Aprender Mejor”, un programa que acompaña a los estudiantes que necesitan esta herramienta fundamental para aprender, crecer y desarrollar todo su potencial. pic.twitter.com/GCXAArrDwh — Federico Achával (@FedericoAchaval) July 16, 2026

En tanto, Peralta remarcó el compromiso del municipio con la salud visual escolar: "En Pilar estamos comprometidos con la educación, por eso seguimos llevando adelante este programa en los barrios de Pilar y acompañar a los más chicos en su proceso educativo", expuso.

El programa "Ver Bien, Aprender Mejor" busca optimizar las condiciones de aprendizaje y promover la salud visual, como parte de una estrategia municipal orientada al desarrollo integral de los chicos y chicas del distrito.