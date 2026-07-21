El municipio sigue recorriendo los barrios de Pilar con el programa “Ver bien, aprender mejor”.

Esta vez, el programa tuvo lugar en el Club Municipal Astolfi-Manzone y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Durante la actividad, Laurent destacó: “Con este programa acompañamos a los estudiantes en cada localidad. Queremos que cada chico tenga las herramientas que necesita para aprender y desarrollar todo su potencial, por eso vamos a seguir fomentando estas iniciativas fundamentales para el desarrollo".

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Por su parte, Peralta agregó: "Para nosotros, es muy importante seguir acompañando a las familias y a los chicos, cuidando su salud y generando herramientas que los ayuden a crecer, aprender y construir un futuro mejor".

Esta iniciativa local lleva adelante controles oftalmológicos y entrega anteojos recetados a quienes los necesitan para asegurar un óptimo desarrollo de los chicos en edad escolar.



