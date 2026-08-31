El Municipio de Pilar llevó adelante una nueva jornada del programa de salud visual “Ver bien, aprender mejor”, destinado a chicos y chicas de entre 6 y 12 años de escuelas públicas del distrito.

Esta vez se trató de una jornada en la que se concretó la entrega de anteojos a los chicos, actividad que tuvo lugar en el Club Municipal Del Viso.

La actividad contó con el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent y la secretaria General, Soledad Peralta. También participó el vicepresidente de la Fundación Banco Provincia, Alejandro Alegretti.

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Durante el operativo, el jefe comunal expresó: “Llevamos adelante una nueva entrega de anteojos en el Club Municipal Del Viso, una herramienta para que puedan aprender y estudiar en las mejores condiciones posibles". "En Pilar cuidamos la salud y la educación de los chicos y jóvenes", remarcó.

Por su parte, Laurent destacó la importancia de “acompañar la educación de los chicos brindándoles todas las herramientas que necesitan para que puedan aprender en las mejores condiciones", mientras que Peralta consignó que "cada chico merece tener las herramientas que necesita para aprender, por eso vamos a seguir cuidando su salud visual para que puedan crecer, desarrollarse y construir su futuro".