El intendente Federico Achával encabezó en el Hospital Central de Pilar una reunión con el equipo médico del sistema de salud pública local.

Lo hizo junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, el secretario de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui.

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Durante la jornada conversaron sobre el trabajo que se lleva adelante día a día y las nuevas herramientas de capacitación para los profesionales de la salud de todo el distrito

Luego del encuentro, Achával expresó: "Nos encontramos en el Hospital Central con el equipo de salud para analizar el trabajo que venimos realizando y seguir proyectando herramientas que nos permitan mejorar la prevención y la atención en todo el distrito".

"Seguimos fortaleciendo el sistema de salud de Pilar con más hospitales, tecnología y capacitaciones que nos permiten cuidar la vida de todos nuestros vecinos", remarcó.

Asimismo, Laurent señaló: “Seguimos trabajando junto a los médicos de los distintos hospitales del distrito que todos los días cuidan a los pilarenses”.

"Para nosotros la salud es un derecho y por eso seguimos trabajando para fortalecer el sistema de salud y mejorar la atención para cada vecino de Pilar”, destacó por su parte Peralta.